Nissan devient partenaire majeur du FISE 2026 et sponsor titre du BMX Freestyle Park, avec un dispositif expérientiel et une forte visibilité sur site.

Nissan monte en puissance au FISE Montpellier. Pour l’édition 2026, qui se tient du 13 au 17 mai, le constructeur japonais devient partenaire majeur de l’événement et partenaire titre du BMX Freestyle Park, discipline phare et olympique du festival.

Présente pour la troisième année consécutive, la marque bénéficiera d’une visibilité renforcée sur un événement qui rassemble plus de 1 500 athlètes et 300.000 visiteurs. Sur site, Nissan déploiera un dispositif centré sur l’expérience, avec notamment un e-Lab dédié à la Formula E proposant des simulateurs de course et des animations immersives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FISE (@fiseworld)

Des modèles exposés à Montpellier

La marque exposera également plusieurs modèles électrifiés, dont la nouvelle Micra électrique et le Juke hybride, répartis sur différents espaces du festival. Une flotte de sept véhicules (Primastar, Ariya et X-Trail) sera mobilisée pour assurer la logistique des équipes et des athlètes.

Le dispositif, orchestré avec les agences Fuse France et OMD France, sera amplifié sur les réseaux sociaux via des créateurs de contenus présents sur place.

« Le FISE Montpellier incarne parfaitement l’esprit Nissan (…) un terrain où compétition, créativité et culture urbaine se rencontrent », souligne Jérôme Biguet, directeur marketing de Nissan France.

A lire aussi : Panini édite un album pour le FISE retraçant les 25 ans d’histoire du festival