Brut. et Rematch s’associent pour lancer « Brut. FC », une nouvelle émission consacrée au football amateur. Diffusé dès ce lundi 19 octobre, ce rendez-vous mettra en lumière les plus belles actions filmées au bord des terrains.

Brut. et Rematch renforcent leur collaboration autour du football amateur. Les deux acteurs lancent ce lundi « Brut. FC », une nouvelle émission destinée à valoriser les exploits et les histoires des footballeurs amateurs français.

Chaque épisode réunira les meilleures séquences capturées grâce à l’application Rematch, qui permet aux spectateurs, proches et entraîneurs de filmer les rencontres depuis le bord des terrains.

L’émission sera présentée par Smaïl Bouabdellah, accompagné des créateurs de contenus Vicoss et Thib’z. Un invité issu du sport ou du divertissement participera également à chaque numéro.

« La maison du football amateur »

Pour cette première, Robert Pirès, champion du monde 1998 et ancien joueur d’Arsenal, sera à l’honneur.

« Notre ambition est de faire de Brut. la maison du football amateur », explique Elsa Darquier, directrice générale du média.

« Brut. FC » constitue le deuxième format issu du partenariat entre Brut. et Rematch, après « La Crème de la Crème ». La plateforme Rematch revendique aujourd’hui plus d’un milliard de vues, 6 millions d’actions filmées et près de 20.000 clubs amateurs couverts.

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