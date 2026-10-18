Disney+ s’offre les droits de diffusion de The Bridge, le talk-show animé par Aurélien Tchouaméni et Sandy Héribert. Les sept prochains épisodes seront proposés en exclusivité sur la plateforme avant leur arrivée sur YouTube.

Aurélien Tchouaméni franchit une nouvelle étape dans le développement de son émission The Bridge. Le milieu de terrain du Real Madrid a officialisé l’arrivée de son talk-show sur Disney+, après un accord conclu entre la plateforme et Excellence Sport Nation (ESN), l’agence qui produit le programme.

Lancé en 2024 et coanimé avec Sandy Héribert, The Bridge réunit des personnalités issues du sport, de la musique et du divertissement autour de discussions.

Les sept prochains épisodes seront diffusés en exclusivité sur Disney+ pendant une semaine, avant d’être accessibles gratuitement sur YouTube.

« C’est forcément spécial »

Le premier épisode de cette nouvelle saison est déjà disponible sur la plateforme. Il réunit Tiakola, Salahdine Parnasse et Nordine Ganso, avec une mise en ligne sur YouTube prévue le 22 octobre.

« Voir le projet rejoindre une plateforme aussi iconique, c’est forcément spécial », a réagi Aurélien Tchouaméni sur LinkedIn.

Selon L’Équipe, cet accord s’inscrit dans la stratégie de Disney+ visant à enrichir son catalogue de contenus sportifs. Au Royaume-Uni, la plateforme a notamment acquis les droits du podcast The Overlap, porté par Gary Neville.

The Bridge a déjà accueilli plusieurs invités prestigieux, dont Kylian Mbappé, Paul Pogba, Thierry Henry et Aya Nakamura.

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