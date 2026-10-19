Thierry Henry et Kate Scott ont été choisis pour animer la 70e cérémonie du Ballon d’Or, le 26 octobre à Londres. Les deux visages de CBS Sports Golazo se retrouveront sur scène pour cette édition anniversaire.

Thierry Henry ajoute une nouvelle expérience à sa carrière médiatique. L’ancien attaquant de l’équipe de France et d’Arsenal présentera la 70e cérémonie du Ballon d’Or, organisée le lundi 26 octobre 2026 au London Palladium Theatre, à Londres.

Pour cette première à l’animation de l’événement, il sera accompagné de Kate Scott, qui retrouve ce rôle pour la quatrième fois après 2014, 2015 et 2025. Henry succède quant à lui à Ruud Gullit.

Please welcome Kate Scott & Thierry Henry, our 2026 Ballon d’Or masters of ceremonies! We’re already looking forward to seeing them share the stage next Monday in London! 🌕 Find more here: https://t.co/ODxSNKeuDj #ballondor https://t.co/oOloDh2yT4 — Ballon d’Or (@ballondor) October 19, 2026

Un duo qui se connaît particulièrement bien puisque les deux présentateurs travaillent ensemble sur CBS Sports Golazo, dans l’émission consacrée à la Ligue des champions, aux côtés de Jamie Carragher et Micah Richards.

Une première à Londres

« Londres, c’est ma maison. J’ai un lien profond avec cette ville, sa culture footballistique et ses fans passionnés », a déclaré Thierry Henry.

Pour la première fois de son histoire, le Ballon d’Or sera organisé à Londres, à l’occasion des 70 ans du trophée.

En France, la cérémonie sera diffusée sur la chaîne L’Équipe, avec un dispositif spécial dès 11 h 50. La soirée de remise des récompenses débutera à 21 heures.

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