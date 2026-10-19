La NFL annonce un partenariat inédit avec le streamer français Domingo pour la diffusion du NFL Paris Game 2026. Le dimanche 25 octobre, le créateur de contenu retransmettra en direct sur ses chaînes Twitch et YouTube la rencontre entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints, organisée au Stade de France.

Il s’agit du premier accord de diffusion en direct conclu par la NFL avec un créateur de contenu français. Une initiative qui témoigne de la volonté de la ligue américaine de toucher de nouvelles audiences, notamment les jeunes générations habituées aux plateformes de streaming.

Une diffusion complémentaire aux diffuseurs traditionnels

Pour cette rencontre historique à Paris, Domingo proposera un dispositif spécial depuis son studio, accompagné d’invités surprises. Un reporter sera également présent au Stade de France pour faire vivre l’ambiance de l’événement, des tribunes jusqu’aux abords du terrain.

La diffusion débutera dès 14 heures, heure française, sur Twitch et YouTube.

Ce partenariat vient compléter les accords audiovisuels déjà conclus par la NFL en France avec France Télévisions, L’Équipe, beIN Sports et NFL Game Pass sur DAZN.

La NFL accélère sa stratégie de développement en France

En s’associant à Domingo, la NFL poursuit sa stratégie de diversification de ses canaux de diffusion et de développement de sa notoriété sur le marché français.

Au-delà de la retransmission sportive, ce partenariat permet à la NFL d’intégrer les codes du streaming et des créateurs de contenu, avec un format de commentaires et d’interactions différent des retransmissions télévisées classiques.