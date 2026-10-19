Article en partenariat avec : JumpStart Studio

Depuis 2025, l’agence JumpStart Studio accompagne Haute Route, l’un des événements cyclistes amateurs les plus exigeants au monde, dans sa stratégie de contenus et de communication digitale. Entre production audiovisuelle, réseaux sociaux et documentaires, l’agence déploie un dispositif complet pour faire rayonner l’événement toute l’année. Une stratégie qui a généré plus de 2,3 millions de vues organiques en août 2026.

Haute Route, une expérience cycliste premium à valoriser

Sept jours de course, des cols mythiques et une expérience digne des professionnels. Avec environ 500 participants chaque année, dont une très large majorité d’internationaux, Haute Route propose aux cyclistes amateurs de relever un défi sportif exceptionnel dans les Alpes.

En 2026, les participants ont relié Nice à Thonon-les-Bains, avec un encadrement et des services pensés pour leur faire vivre une expérience proche de celle des coureurs professionnels.

Pour France Vélo Événements, organisateur de Haute Route, l’enjeu est aussi de faire connaître cette expérience et d’attirer de nouveaux participants. Une mission confiée depuis deux éditions à JumpStart Studio, agence spécialisée dans la création de contenus et la communication digitale sportive.

Une stratégie de contenus pensée toute l’année

La collaboration ne se limite pas à la couverture de l’événement. JumpStart Studio accompagne Haute Route sur l’ensemble de sa communication social media, avec une stratégie articulée autour de trois temps : avant, pendant et après la course.

« Les réseaux sociaux sont aujourd’hui l’un des principaux canaux d’acquisition de Haute Route. Notre objectif est de déployer un nombre important de contenus pendant l’événement, parce que c’est là que l’on peut faire rêver, tout en maintenant une activité éditoriale tout au long de l’année », explique Jordan Simon-Chopard, fondateur de JumpStart Studio.

L’agence anime ainsi les comptes Instagram, Facebook et la communauté Strava de l’événement, avec des contenus diffusés en anglais pour toucher une audience internationale.

Annonces de parcours, ouverture des inscriptions, vidéos immersives ou témoignages de participants : les contenus sont pensés pour entretenir l’intérêt de la communauté et donner envie aux cyclistes de vivre l’expérience Haute Route.

4 experts mobilisés au cœur de la course

Pendant les sept jours de compétition, JumpStart Studio mobilise une équipe de quatre personnes réunissant plusieurs expertises : vidéo, photographie, drone et community management.

Deux membres de l’équipe suivent les coureurs à moto pour produire des images immersives et des contenus courts destinés aux réseaux sociaux. Un photographe couvre les différentes étapes, tandis qu’un droniste réalise des prises de vues aériennes, notamment en FPV, pour valoriser les paysages alpins.

Chaque soir, un aftermovie de l’étape est également monté et présenté aux participants lors du briefing de 18 heures, avant d’être diffusé sur les réseaux sociaux.

« Nous avons voulu conserver les belles images et les paysages spectaculaires, mais aussi apporter une approche plus humaine, avec des contenus spontanés et davantage adaptés aux codes des réseaux sociaux », souligne Jordan.

Cette organisation permet à l’agence de produire et de publier en temps réel, tout en constituant une bibliothèque d’images réutilisables pour les futures campagnes de communication.

Plus de 2,3 millions de vues organiques en août 2026

Cette stratégie s’est traduite par une forte activité digitale pendant l’édition 2026.

Les chiffres communiqués par JumpStart Studio pour le mois d’août 2026 :

2 377 000 vues organiques sur les réseaux sociaux.

90 000 interactions générées.

286 publications sur le mois.

20 à 30 publications par jour pendant l’événement.

Des performances obtenues sans investissement publicitaire sur la période événementielle.

Au-delà des chiffres, cette présence intensive permet à Haute Route de prolonger l’expérience des participants, de mobiliser sa communauté internationale et de renforcer son attractivité auprès de futurs inscrits.

Le documentaire pour prolonger l’histoire

En complément des contenus courts, JumpStart Studio mise également sur des formats documentaires pour raconter la dimension humaine de Haute Route.

Avec Dear Haute Route, diffusé sur la chaîne YouTube officielle de l’événement, l’agence propose une immersion dans le quotidien des participants, entre dépassement de soi, émotions et rencontres.

Pour l’édition 2026, un nouveau documentaire consacré aux 15 ans de Haute Route est également en préparation.

Ces productions permettent de dépasser la simple couverture sportive pour construire un récit plus durable autour de l’événement.

Une double expertise au service des événements sportifs

Pour JumpStart Studio, ce partenariat illustre la complémentarité entre production audiovisuelle et stratégie social media.

« Notre valeur ajoutée, c’est de maîtriser toute la chaîne de valeur digitale, de la stratégie à la production, jusqu’à la diffusion des contenus sur les réseaux sociaux », résume Jordan.

Une approche intégrée qui permet de produire les bons formats, de les diffuser au bon moment et de répondre aux objectifs de visibilité et d’acquisition de l’organisateur.

Après deux éditions accompagnées, France Vélo Événements a renouvelé sa confiance à JumpStart Studio pour 2027.

Une collaboration qui illustre la place désormais centrale des contenus dans le développement des événements sportifs : transformer quelques jours de compétition en une histoire capable de faire vivre une communauté toute l’année.

Pour en savoir plus : Découvrir le projet Haute Route par JumpStart Studio · Voir le documentaire Dear Haute Route