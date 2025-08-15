Du 27 août au 14 septembre, beIN SPORTS va diffuser l’intégralité du FIBA EuroBasket 2025. L’équipe de France, emmenée par Guerschon Yabusele, visera un second titre continental. Ses matchs seront co-diffusés par la chaîne payante et TF1.

Bonne nouvelle pour les fans de la balle orange. À partir du 27 août, beIN SPORTS France diffuse l’intégralité de l’EuroBasket 2025, annonce la chaîne ce vendredi 15 août dans un communiqué de presse. La compétition se tient dans quatre pays : Chypre, la Finlande, la Pologne et la Lettonie.

L’équipe de France, médaillée d’argent aux JO 2024, visera un second titre continental après sa victoire en 2013. Sous la direction du nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux et du capitaine Guerschon Yabusele, les Bleus affronteront la Belgique, l’Islande, Israël, la Slovénie et la Pologne dans le groupe D.

Toutes leurs rencontres seront donc co-diffusées puisque TF1 avait déjà annoncé les retransmettre en clair.

Les Bleus co-diffusés par beIN et TF1

En plus des matchs de la France, les abonnés beIN Sports pourront observer les exploits des stars mondiales du basketball comme Nikola Jokic (Serbie), Luka Doncic (Slovénie), Giannis Antetokounmpo (Grèce) et Franz Wagner (Allemagne), tous présents pour représenter leur pays.

La chaîne payante, qui diffuse aussi la NBA, proposera une couverture complète avec des commentateurs et experts tels que Jacques Monclar, Rémi Reverchon et Frédéric Weis. Un plateau, animé par Mary Patrux, sera aussi mis en place pour les matchs de l’équipe de France et la finale. En espérant que les Bleus y prennent part.

Côté sportif, les Français ont dominé jeudi soir l’Espagne, tenante du titre, à Badalone (75-67). Un premier succès sur le parquet de la Roja depuis… le quart de finale du Mondial 2014 organisé à Madrid.

La programmation des Bleus et des phases finales :

Belgique – France (jeudi 28 août à 17 h)

France – Slovénie (samedi 30 août à 17 h)

Israël – France (dimanche 31 août à 17 h)

France – Pologne (mardi 2 septembre à 19 h 30)

France – Islande (jeudi 4 septembre à 14 heures)

Huitièmes de finale (samedi 6 et dimanche 7 septembre)

Quarts de finale (mardi 9 et mercredi 10 septembre)

Demi-finales (vendredi 12 septembre)

Finale (dimanche 14 septembre)

