La chaîne Ligue 1+ se dévoile aux fans de football français, ce vendredi 15 août, pour le lancement de la saison 2025-2026. Prise d’antenne à partir de 19 h 15 avec Thibault Le Rol à la présentation, avant le coup d’envoi du match Rennes-OM à 20 h 45.

Jour de grande première, ce vendredi 15 août, pour la nouvelle chaîne Ligue 1+, lancée au cœur de l’été par LFP Media. L’aventure télévisuelle démarre avec un alléchant Rennes – Olympique de Marseille au Roazhon Park, deux cadors du championnat. Si le coup d’envoi sera donné à 20 h 45, Thibault Le Rol et sa bande prendront l’antenne dès 19 h 15. L’occasion de poser le cadre de cette nouvelle saison dans l’émission « Kick-off ».

Ce Rennes-OM sera évidemment particulier pour Valentin Rongier qui vient de quitter la cité phocéenne pour la Bretagne lors du mercato. « C’est un bon signe du destin. Mes coéquipiers et moi, on va tout donner pour le club et pour rendre fier le peuple rouge et noir », prévient le milieu de terrain dans une pastille vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Ligue 1+.

À noter que les autorités ont autorisé le déplacement de 1.250 marseillais à Rennes, ce vendredi. Ce qui devrait rendre l’ambiance au Roazhon Park encore un peu plus chaude.

8 matchs en direct par week-end

Comme lors de chaque journée, les abonnés Ligue 1+ auront accès à huit rencontres en direct et en exclusivité. Le neuvième match (samedi 17 heures ou 21 heures) étant proposé en direct sur beIN Sports et en différé dès minuit sur la plateforme.

Au menu ce week-end :

AS Monaco – Le Havre (samedi, 19 heures)

Nice – TFC (samedi, 21h05)

RC Lens – OL (à voir en différé dès samedi minuit)

Brest – Lille (dimanche, 15 heures)

FC Metz – Strasbourg, Angers – PFC et Auxerre-Lorient (en multiplex, dimanche dès 17 h 15)

FC Nantes – PSG (dimanche, 20 h 45)

À noter que Nantes-PSG de dimanche soir sera diffusé en clair. L’ancien Parisien Javier Pastore, chouchou des supporters du club de la capitale, sera même au micro pour l’occasion.

En plus des matchs, les journalistes et consultants reviendront sur toute l’actualité de la Ligue dans les magazines suivants :

Kick-off (dès 19 h 15 ce vendredi, puis à 19 h 45 les journées suivantes – Thibault Le Rol)

(dès 19 h 15 ce vendredi, puis à 19 h 45 les journées suivantes – Thibault Le Rol) 90+1 (samedi, 23 heures – Marina Lorenzo)

(samedi, 23 heures – Marina Lorenzo) Le Club (dimanche, 19 h 15 – Thibault Le Rol)

Ligue 1+, combien ça coûte ?

Pour rappel, la chaîne Ligue 1+ est disponible sur TV, mobile, tablette et ordinateur via Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free, mais aussi à travers DAZN, Prime Vidéo, RMC Sport ou encore Molotov.tv. LFP Media revendique proposé des « offres accessibles à tous les publics » :

un abonnement à 9,99 € par mois (sur 3 mois) jusqu’au 31 août

par mois (sur 3 mois) jusqu’au 14,99 €/mois avec engagement (12 mois, 2 écrans simultanés)

avec engagement (12 mois, 2 écrans simultanés) 19,99 €/mois sans engagement

sans engagement 14,99 €/mois offre mobile (1 écran non TV)

offre mobile (1 écran non TV) 9,99 €/mois pour les moins de 26 ans (sans engagement, lancement prochainement)

Toutes les informations complémentaires à retrouver sur le site de Ligue 1+ : https://ligue1plus.fr/

