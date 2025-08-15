L’AS Monaco s’allie à LMDV Hospitality jusqu’en 2028, intégrant les marques Twiga et Acqua Fiuggi pour renforcer son positionnement premium entre sport, lifestyle et hospitalité haut de gamme.

À l’aube de la nouvelle saison de Ligue 1 McDonalds, l’AS Monaco annonce un partenariat stratégique avec LMDV Hospitality, filiale du groupe LMDV Capital et propriétaire de la marque Twiga, jusqu’en 2028. Ce partenariat premium marque une incursion marquée du club dans l’univers du lifestyle haut de gamme, à travers l’expertise reconnue de LMDV dans l’hôtellerie, la gastronomie et le divertissement de luxe.

La marque Twiga, véritable institution en Principauté avec ses restaurants et club-lounges présents à travers l’Europe (Versilia, Baia Beniamin, Porto Cervo), s’affichera désormais sur les tenues d’entraînement des professionnels monégasques, autour des terrains du Centre de Performance, ainsi que dans les espaces VIP du Stade Louis-II.

Autre volet du partenariat : Acqua Fiuggi, marque italienne d’eau minérale premium acquise par LMDV Capital en 2024, bénéficiera d’une visibilité ciblée. Son logo figurera sur les maillots des équipes amateurs du club et ses bouteilles seront présentes en conférence de presse et dans les loges les jours de match.

Ce partenariat illustre la volonté de l’AS Monaco de renforcer son positionnement sur le segment premium, en associant son image à des marques alliant tradition, qualité et art de vivre à l’italienne.

« Créer des synergies »

« Nous sommes heureux d’accueillir un partenaire tel que LMDV Hospitality dans la grande famille Rouge & Blanche. Comme l’AS Monaco, LMDV Hospitality met un point d’honneur à proposer à ses clients des expériences inégalables. C’est pourquoi nous sommes impatients de débuter notre collaboration et créer des synergies entre nos deux entités », se réjouit Thibaut Chatelard, directeur marketing & revenus de l’AS Monaco.

« Monaco est bien plus qu’un lieu — c’est notre maison, enchaîne de son côté Leonardo Maria Del Vecchio, président de LMDV Capital. Avec Twiga et Vesta, nous apportons notre vision de l’hospitalité : énergie, élégance et qualité sans compromis. Plus que du sponsoring, s’associer à l’AS Monaco, c’est un engagement à long terme envers la Principauté et sa communauté. Nous sommes fiers de nous tenir aux côtés d’une icône sportive mondiale qui partage nos valeurs, notre ambition et notre conception de l’excellence. »

L’AS Monaco précise avoir désormais commercialisé l’entièreté des espaces maillots et shorts pour la saison qui démarre. Soit six sur le maillot de la Ligue 1, deux sur le short, deux sur le maillot Ligue des champions et un sur la tunique d’entraînement.

