Le DFCO bientôt racheté par Pierre-Henri Deballon, co-fondateur de Weezevent ?

A la tête du Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) depuis 12 ans, le Président est propriétaire du club Olivier Delcourt semble avoir trouvé un repreneur.

Désormais en National (3ème division), le DFCO pourrait donc changer de propriétaire dans les jours à venir. Dans un communiqué, le club a annoncé que son président Olivier Delcourt était entré en négociations exclusives avec Pierre-Henri Deballon pour la transmission du club.

Pierre-Henri Deballon, originaire de Dijon, est le co-fondateur de Weezevent, société spécialisée dans le ticketing. La société de billetterie propose également des solutions « cashless » aux stades et enceintes sportives. Weezevent travaille notamment avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore son voisin le Stade Français Paris.

« Même si on était montés en Ligue 2, ça n’aurait rien changé. C’est un souhait personnel, de vouloir transmettre et de vouloir passer la main » avait précisé il y a quelques jours Olivier Delcourt à France-Bleu. « Ce n’est pas en stand-by » avait-il précisé pour évoquer les discussions avec d’éventuels repreneurs. « C’est en discussions, plutôt avancées. Mais il n’y a rien de fait. Et tant qu’il n’y a rien de fait, c’est comme les transferts, c’est pour tout. Laissez-nous faire ce qu »on a à faire, il faut laisser le temps au temps. Pour l’instant, il n’y a rien de fait, on continue de travailler ».