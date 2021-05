Football – FedEx nouveau sponsor de l’UEFA Champions League (2021-2024)

Partenaire de l’Europa League depuis 2015, FedEx passe la vitesse supérieure avec l’UEFA en signant un nouveau contrat de partenariat avec la Champions League sur le cycle 2021-2024.

Dans le cadre de ce nouvel accord de 3 saisons, la société américaine spécialisée dans les services de transport s’associe également à la Super Coupe ainsi qu’aux finales de la Youth League, de la Champions League Futsal et de la compétition eSport eChampions League. Pour rappel, FedEx est également partenaire de l’Euro 2020 qui débute dans quelques semaines.

« Notre parrainage mondial de l’UEFA Champions League offrira des opportunités inégalées pour notre marque, les membres de notre équipe, nos clients et les communautés. Aligner notre marque sur des performances sportives de classe mondiale nous permet de relier nos services à nos publics par le biais de la passion et des émotions générées par le sport et nous permet de contribuer positivement à nos communautés locales », a déclaré Brie Carere, Vice-Présidente Exécutive, Directrice du Marketing et des Communications, FedEx Corp, dans un communiqué. « Nous continuerons à explorer de puissantes collaborations en matière de responsabilité sociale avec la Fondation de l’UEFA pour l’enfance, comme nous l’avons fait tout au long de notre contrat avec l’UEFA Europa League. »

Sur le cycle 2021-2024, FedEx rejoint notamment des marques comme Pepsi, Mastercard, Heineken ou encore Just Eat qui ont déjà annoncé la prolongation de leur contrat avec l’UEFA Champions League.

« FedEx s’est avéré être un partenaire de l’UEFA incroyablement apprécié. Nous sommes ravis qu’ils poursuivent leur évolution avec nous, qui a commencé en 2015 et les voit maintenant soutenir notre compétition de clubs phare, l’UEFA Champions League », ajoute Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing de l’UEFA. « L’UEFA Champions League est la plus grande compétition de clubs au monde, et nous sommes impatients de travailler étroitement avec FedEx au cours des trois prochaines années pour les aider à activer leurs nombreux projets. Ces projets profiteront non seulement à la communauté des footballeurs, mais ils auront également un impact positif sur l’environnement. ».

Outre l’UEFA Champions League dans les années à venir, FedEx continuera d’utiliser le sponsoring sportif dans sa stratégie de communication au travers de ses partenariats avec l’ATP (tennis) ou encore le PGA Tour (golf).