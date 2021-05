Quel dispositif et quelles offres d’abonnement pour RMC Sport et le match Manchester City – PSG ?

Ce soir et demain, RMC Sport 1 diffusera en exclusivité les 1/2 finales retour de l’UEFA Champions League.

Au programme ce mardi 4 mai, Manchester City – Paris Saint-Germain avec un coup d’envoi programmé à 21H.

Dès 19H, RMC Sport propose une soirée spéciale avec l’avant-match « Champions Zone » présentée par Jean-Baptiste Boursier accompagné de Louis Saha, Federico Balzaretti, Jérôme Rothen, Daniel Riolo et Julien Laurens.

A 21h00, coup d’envoi du match City PSG commenté par Jérôme Sillon et Jérôme Rothen.

A 22h45, débrief, analyse, réactions d’après-match et débats sur le match Manchester City – Paris SG à retrouver dans « Champions Zone » avec Jean-Baptiste Boursier accompagné de Louis Saha, Federico Balzaretti, Jérôme Rothen, Jean-Louis Tourre et de notre ambassadeur du foot anglais, Julien Laurens.

Programmation RMC Sport pour le mois de mai 2021

Mai, LE mois décisif en UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League, Liga portugaise… mais pas que ! Découvrez le programme intense de ce mois de mai sur RMC Sport :

Le meilleur du football et du basket européen, et le meilleur du MMA et de la boxe sont à retrouver en direct sur RMC Sport !

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

L’intégralité des demi-finales retour en exclusivité et la finale :

4/05 : Manchester City v Paris SG

5/05 : Chelsea v Real Madrid

29/05 : FINALE à Istanbul

UEFA EUROPA LEAGUE

L’intégralité des demi-finales retour et la finale :

6/05 : Arsenal v Villarreal

6/05 : AS Roma v Manchester United

26/05 : FINALE à Gdansk

PREMIER LEAGUE

La course au titre et à l’Europe se poursuit sur RMC Sport et les matches décisifs s’intensifient dont Man City v Chelsea (8/05), Chelsea v Arsenal (10/05), Chelsea v Leicester (15/05).

UFC (MMA)

L’UFC 262 avec le championnat du monde des poids légers entre Charles Oliveira et Michael Chandler (16/05). Mais aussi l’UFC Fight Night Font vs Garbrandt (23/05).

EUROLEAGUE BASKET

L’intégralité du Final Four d’EuroLeague avec les demi-finales (28/05) et la finale (30/05).

PREMIER BOXING CHAMPIONS

L’intégralité des combats de la prestigieuse organisation Premier Boxing Champions dont le championnat du monde des poids coqs entre le Français Nordine Oubaali, tenant du titre et Nonito Donaire (29/05).

BELLATOR (MMA)

8/05 : Bellator 258 Archuleta vs Pettis

22/05 : Bellator 259 Cyborg vs Smith

LIGA NOS

Dernière ligne droite dans la course au titre et à l’Europe avec les chocs du haut de tableau :

6/05 : Benfica v Porto

15/05 : Benfica v Sporting