Le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2021-2022 floqué Jordan a semble-t-il fuité

A quelques semaines de la fin de la saison 2020-2021, les nouveaux maillots 21-22 sont sur le point d’être présentés officiellement par les équipementiers et les clubs de football.

Selon le cliché partagé par le compte Instagram pjimenez71 et repris par le média spécialisé Footy Headlines ou encore le compte Twitter @lasource75006, le nouveau maillot domicile du Paris Saint-Germain floqué du logo Jordan à la place du logo Nike (une première pour le maillot home) met de côté la bande rouge sur la face avant.

Exit le design Hechter ravivé cette saison, le rappel rouge et blanc est cependant présent sur le col rond du jersey ou encore sur l’extrémité des manches. Deux bandes bleues texturées viendraient donner du relief sur la face avant du maillot bleu qui affiche ALL, sponsor principal depuis 2019.

