Football Féminin – Le Stade Beaucairois remporte la 4ᵉ édition du programme SENSATIONNELLES by Intermarché

Lundi 16 juin, à l’Espot, le Stade Beaucairois (Région Sud-Est) a été sacré grand lauréat de la 4ᵉ édition du programme SENSATIONNELLES by Intermarché, organisé en collaboration avec la Fédération Française de Football. Ce programme vise à soutenir le développement du football féminin amateur à travers toute la France.

Un projet à fort impact local

Le jury, composé de personnalités engagées dans le sport, les médias et la société civile, a distingué le club gardois pour la force, la pertinence et l’impact local de son projet « Sport’Pulse ». Porté par Xavier Mouret (Président), Tatiana Fina (Responsable de la section féminine) et Sofyan Carletta (Manager général), ce double projet allie pratique sportive et insertion professionnelle, avec un accompagnement sur les questions de logement, de mobilité et d’emploi. Le club organise également la Youth League, un tournoi itinérant dans les city-stades de Beaucaire pour toucher les jeunes directement dans leurs quartiers.

Le Stade Beaucairois remporte une dotation financière de 10 000 € par an pendant trois ans, ainsi qu’un stage d’exception au Centre National du Football de Clairefontaine en octobre prochain pour 16 joueuses et 2 éducateurs.

“On ne s’attendait à rien. C’est une victoire d’équipe. Les filles ont compris que ce projet comptait pour leur avenir et celui du club. C’est déjà une belle victoire humaine.” — Tatiana Fina

Huit clubs finalistes, un engagement exemplaire

Sur les 363 candidatures reçues cette année, huit clubs ont été sélectionnés pour la grande finale et ont défendu leur projet avec passion, appuyés par des vidéos de présentation. Les clubs finalistes :

ESC Longueau – Région Nord

– Région Nord CS Meaux Academy – Région Parisienne

– Région Parisienne Entente Sportive Fameck – Région Est

– Région Est GF Bassin Montluçonnais – Région Centre-Est

– Région Centre-Est Stade Beaucairois – Région Sud-Est

– Région Sud-Est Pôle Palois Football Féminin – Région Sud-Ouest

– Région Sud-Ouest Football Club Boutonnais – Région Centre-Ouest

– Région Centre-Ouest En Avant Saint-Renan – Région Ouest

Le jury a évalué les projets selon quatre critères : ambition sociétale, originalité, clarté des objectifs et rigueur de la planification sur trois ans.

Un podium inspirant

1er prix – Stade Beaucairois (Région Sud-Est)

Projet « Sport’Pulse » : insertion professionnelle + tournoi Youth League

➡️ Dotation : 10 000 €/an pendant 3 ans + stage à Clairefontaine

2e prix – Football Club Boutonnais (Région Centre-Ouest)

Projet « E.S.P.R.I.T. » : mixité, citoyenneté, création de section foot dans un lycée

➡️ Dotation : 2 000 € en bons d’achat Intermarché

3e prix – GF Bassin Montluçonnais (Région Centre-Est)

Projet : structure régionale inclusive et création de section scolaire

➡️ Dotation : 1 500 € en bons d’achat Intermarché

️ Tous les clubs finalistes ont également reçu une dotation en équipements sportifs pour soutenir la pratique quotidienne.

Un programme en pleine expansion

Depuis 2022, plus de 1 140 projets ont été soumis dans le cadre de SENSATIONNELLES by Intermarché, une preuve de l’enthousiasme et de l’engagement des clubs amateurs pour le football féminin.

Cette année, pour la première fois, le public a pu voter pour son club préféré, générant près de 10 000 votes. Ce vote représentait 10 % du vote final, illustrant la ferveur locale autour des initiatives des clubs.

Un jury engagé

Le jury était composé de :

Laure Boulleau , ex-internationale, consultante TV et marraine du programme

, ex-internationale, consultante TV et marraine du programme Olivia Soudais , Présidente de l’Union des Mousquetaires

, Présidente de l’Union des Mousquetaires Manuela Nicolosi , arbitre internationale

, arbitre internationale Andreea Koenig , VP de la Ligue Féminine de Football Professionnel

, VP de la Ligue Féminine de Football Professionnel Fred Testot , comédien

, comédien Logan Ragouramin (@Loganfreestyle), footballeur freestyle

(@Loganfreestyle), footballeur freestyle Grégory Nowak , Canal+

, Canal+ Romain Gouloumes , 20 Minutes

, 20 Minutes Pierrick Miossec, Intermarché