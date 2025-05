La marque de montres suisses TAG Heuer célèbre son partenariat historique avec le Grand Prix de Monaco (25 mai 2025) en dévoilant trois nouvelles Monaco inspirées par la course, le cinéma et l’innovation horlogère.

Partenaire historique du sport automobile, TAG Heuer marque un tournant en devenant le premier partenaire titre officiel du prestigieux Grand Prix de Monaco. Pour célébrer cette alliance inédite, la Maison suisse dévoile, à quelques jours de la course, trois nouvelles éditions de son emblématique collection Monaco. Chacune incarnent une facette unique de son savoir-faire horloger et de son héritage en course automobile.

La Monaco Chronograph x Gulf (9 400 €)

D’abord, la TAG Heuer Monaco Chronograph x Gulf rend hommage à la légendaire collaboration entre TAG Heuer et Gulf, tout en saluant l’apparition iconique de la Monaco au poignet de Steve McQueen dans Le Mans (1971). Limitée à 971 exemplaires, elle reprend le design audacieux de 1969, avec couronne à gauche et boîtier carré étanche.

Son cadran argenté finement grainé est traversé par les fameuses bandes bleue et orange de Gulf, clin d’œil au costume de course de McQueen. Avis aux amateurs, elle est vendue au prix de 9 400 euros sur le site de la marque suisse.

La Monaco Chronograph Stopwatch

Ensuite, la TAG Heuer Monaco Chronograph Stopwatch, un autre hommage au passé, s’inspire des chronomètres de piste des années 60 et 70. Limitée à 970 pièces, cette montre est propulsée par le calibre 11 et logée dans un boîtier en titane DLC noir.

Son esthétique contrastée — cadran circulaire noir sur fond opalin argenté, aiguillage rouge vif — privilégie la lisibilité (pratique pour une montre), fidèle à l’esprit fonctionnel de Jack Heuer. Son prix ? 9 650 euros.

La Monaco Split-Seconds Chronograph

Enfin, la marque suisse repousse les limites avec la TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph, véritable prouesse technique. Son boîtier est façonné en TH-Titanium, un alliage exclusif à la texture brute obtenue par traitement thermique.

Animée par le calibre ultra-léger TH81-00, cette montre affiche un design audacieux : accents vert citron, allure sophistiquée, décorations peintes à la main et rotor gravé d’un drapeau à damier.

Chaque détail reflète une vision avant-gardiste de l’horlogerie de demain. Combien coûte le bijou ? Difficile de le dire. « Prix sur demande. Veuillez nous contacter pour plus d’informations », peut-on lire sur le site de TAG Heuer.

En somme, à travers ces trois modèles d’exception, TAG Heuer célèbre son lien profond avec Monaco et affirme son rôle de pionnier dans l’univers du chronométrage de précision.

À lire aussi :