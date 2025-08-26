Le football féminin français se réinvente avec la Coupe LFFP

La Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) lance, pour la saison 2025-2026, la toute première édition de la Coupe LFFP. Validée lors de l’Assemblée Fédérale d’été le 14 juin dernier, cette nouvelle compétition réunira pour la première fois les 24 clubs des deux championnats professionnels : les 12 équipes d’Arkema Première Ligue et les 12 formations de Seconde Ligue.

Cette nouvelle compétition s’articule autour de trois ambitions majeures. D’abord, elle vise à instaurer une compétition dynamique qui stimule l’émulation entre les clubs de l’Arkema Première Ligue et ceux de la Seconde Ligue, tout en renforçant leurs liens. Ensuite, elle cherche à densifier le calendrier des clubs ne participant pas aux compétitions européennes, en leur offrant un volume accru de rencontres compétitives tout au long de la saison. Enfin, elle ambitionne de favoriser l’émergence de nouveaux talents féminins, en mettant à leur disposition un cadre compétitif propice à leur épanouissement.

Bon à savoir

Son coup d’envoi sera donné le samedi 13 septembre prochain et la finale aura lieu le samedi 14 mars 2026.

24 clubs engagés : 12 d’Arkema Première Ligue et 12 de Seconde Ligue 5 groupes constitués par proximité géographique, favorisant l’équilibre sportif et limitant les déplacements

Chaque rencontre désignera obligatoirement un vainqueur : victoire dans le temps réglementaire : 3 points pour le vainqueur, 0 pour le perdant // Égalité à l’issue du temps règlementaire : séance de tirs au but pour désigner le vainqueur, 2 points pour le gagnant, 1 point pour le perdant.

Le premier de chaque groupe est qualifié directement pour les quarts de finale.

Les 3 clubs engagés en UEFA Women’s Champions League (OL, Paris Saint-Germain, Paris FC) sont exemptés de la phase de poules et entrent directement en quarts de finale.

Un tirage au sort déterminera ensuite les affiches de la phase finale : les 3 clubs engagés en UEFA Women’s Champions League et le meilleur premier de la phase de poules seront têtes de série, assurant un équilibre compétitif et des affiches attractives.