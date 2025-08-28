Le Toulouse Football Club a officialisé la prolongation de son partenariat avec Hyundai, représenté localement par les Groupes SIPA Automobiles et Automobiles DELAHAYE.

Cette collaboration, scellée pour trois saisons supplémentaires, court désormais jusqu’en 2028, renforçant les liens entre le club et la marque automobile, fidèle au TéFéCé depuis son retour en Ligue 1 McDonald’s.

Ce renouvellement s’inscrit dans une ambition partagée d’ancrage local et d’engagement en faveur d’une mobilité durable. Hyundai Toulouse, en tant que partenaire officiel, continuera de bénéficier d’une visibilité accrue au Stadium, notamment lors des jours de match. La géant coréen prévoit également de multiplier les activations à destination des supporters et de ses clients dans ses concessions toulousaines.

Les saisons à venir promettent donc des initiatives marquantes : opérations exclusives, expériences immersives pour les spectateurs lors des rencontres à domicile, et une série d’avantages pour les fans et les clients de Hyundai.

Pour information, cet engagement fait écho à celui du Toulouse FC, dont une partie de la flotte officielle est désormais 100 % électrique, en partenariat avec Hyundai.

Bon à savoir

Le Toulouse FC a confié son développement commercial à Sportfive, une agence internationale spécialisée dans le marketing sportif, via un partenariat stratégique à long terme.

Sportfive est chargé de gérer l’ensemble des droits marketing du club, incluant le sponsoring, les hospitalités et le développement de nouveaux partenariats.

L’objectif ? Renforcer la visibilité et le rayonnement du club à l’échelle nationale et internationale.