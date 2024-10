Relo Metrics estime à 136 millions de dollars l’équivalent publicitaire pour les sponsors de la WNBA en saison régulière 2024

Il y a quelques jours, New York Liberty a remporté son premier titre en WNBA, le championnat de basket féminin nord-américain.

Pour cette saison marquée notamment par la première saison de Caitlin Clark (Indiana Fever), la ligue a fait fasse un engouement certain, pour le plus grand bonheur des principaux sponsors de la WNBA et des franchises.

Lors de la saison régulière uniquement, la société Relo Metrics (anciennement GumGum Sports) spécialisée dans le tracking et la valorisation sponsoring estime que les sponsors ont bénéficié d’un équivalent publicitaire de 136 millions de dollars.

Pour arriver à ce chiffre, Relo Metrics a analysé les diffusions des matchs en direct ainsi que les posts des équipes et de la ligue effectués sur les réseaux sociaux.

https://www.tiktok.com/@wnba/video/7414984904645102878?lang=fr

Les principales marques les plus exposés sont l’équipementier Nike, AT&T et Michelob Ultra. Relo Metric explique notamment que l’engagement enregistré sur TikTok a augmenté de 470%.

En télévision, l’audience des matchs a également « explosé » avec une augmentation de 60% pour ABC, 47 % pour CBS et 156 % pour ESPN. Le match entre Indiana Fever et Seattle Storm du 18 août 2024 a été suivi par plus de 2,7 millions de téléspectateurs – le match le plus suivi de la saison régulière.

Pour cette analyse, Relo Metrics a donc scruté les maillots des joueuses ainsi que les différents panneaux LED et autres visibilités terrain.

