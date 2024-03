La FDJ relance l’opération « Buts pour Elles » avec les féminines du PSG et de l’OM

La FDJ va transformer chaque but marqué par le PSG et l’OM en don pour des associations sportives qui favorisent la « féminisation du football ».

Lancée en 2019, l’initiative imaginée par la FDJ est une nouvelle fois instaurée cette saison. Mais désormais, l’opération englobe également les équipes féminines du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille. Le principe est simple : chaque but marqué par les équipes masculines ou féminines des deux clubs dans l’un des 40 matchs concernés par l’opération, se transformera en dotation pour des associations qui œuvrent pour le développement du foot féminin.

Pour désigner ces associations, le Fondaction du Football, en partenariat avec FDJ, a lancé un appel à projets via une plateforme dédiée du 1er au 31 mars. Les associations et/ou clubs amateurs qui participent au développement de la pratique du foot féminin peuvent ainsi déposer leur candidature.

En mai prochain, des représentants de l’OM, du PSG, du Fondaction du Football et de la FDJ choisiront les lauréats qui se partageront la dotation totale. La saison passée, l’opération avait permis de récolter 23 000€ et depuis son lancement en 2019, plus de 100 000€ ont permis le financement de 36 projets.

Avec l’opération « Buts pour Elles », la FDJ renouvelle son engagement en faveur du football féminin aux côtés de ses deux clubs partenaires, le PSG et l’OM.

À lire aussi