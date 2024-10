Forbes dévoile son TOP 10 des footballeurs les mieux payés pour la saison 2024-2025 (salaires + sponsoring)

Le magazine américain Forbes a dressé son traditionnel classement des 10 joueurs de football les mieux payés pour la saison 2024-2025. Entre salaires et revenus, le TOP va cumuler un total de 983 millions de dollars.

Depuis quelques temps, quand on parle d’argent et de football, on pense tout de suite à l’Arabie Saoudite et à juste titre. La preuve, 4 joueurs de ce top 10 y jouent, et 3 d’entre eux font partie des 4 premiers. C’est le championnat le mieux représenté devant la Premier League (3 joueurs), et la Liga (2 joueurs). Et deux français sont présents dans le classement !

Domination sans partage de Cristiano Ronaldo qui affiche 285 millions de dollars de revenus, soit 150 millions de plus que son dauphin Leo Messi et ses 135 millions de dollars.

Précisons que pour dresser ce classement, Forbes prend en compte les salaires estimés des joueurs pour la saison 24-25 (2024 pour Messi qui est en MLS) et les revenus annuels 2024 pour le sponsoring.

Neymar (110M$) et Benzema (104$) complètent le top 4 qui émarge à plus de 100M$. On retrouve Mbappé à la 5e position avec 90 millions de dollars.

Arabie Saoudite, MLS, Premier League…

Il est important de rappeler que ce classement est construit à partir des « salaires de base, les bonus et, dans certains cas, les accords de droits d’image conclus avec les clubs » de chaque joueur. Les revenus hors terrains concernent évidemment les sponsors, mais aussi les activités des entreprises exploités par les joueurs. Forbes précise également que certains chiffres sont accessibles au public depuis Capology.com et que d’autres éléments viennent « de conversations avec des initiés du secteur » dont la majeure partie a voulu rester anonyme.

À noter également que Forbes a converti tous les chiffres en dollars, avec le taux de change actuel et n’a déduit ni les impôts, ni les frais d’agent de ces différentes sommes. Le classement se base sur l’année calendaire 2024.

Le top 10 des joueurs les mieux payés

1/ Cristiano Ronaldo (Al Nassr) : 285M$ (220M$ salaires / primes + 65M$ hors terrains)

2/ Lionel Messi (Inter Miami) : 135M$ (60M$ salaires / primes et 75M$ hors terrains)

3/ Neymar Jr (Al Hilal) : 110M$ (80M$ salaires / primes et 30M$ hors terrains)

4/ Karim Benzema (Al Ittihad) : 104M$ (100M$ salaires / primes et 4M$ hors terrains)

5/ Kylian Mbappé (Real Madrid) : 90M$ (70M$ salaires / primes et 20M$ hors terrains)

6/ Erling Haaland (Manchester City) : 60M$ (46M$ salaires / primes et 14M$ hors terrains)

7/ Vinicius Jr (Real Madrid) : 55M$ (40M$ salaires / primes et 15M$ hors terrains)

8/ Mohammed Salah (Liverpool) : 53M$ (35M$ salaires / primes et 18M$ hors terrains)

9/ Sadia Mané (Al Nassr) : 52M$ (48M$ salaires / primes et 4M$ hors terrains)

10/ Kevin De Bruyne (Manchester City) : 39M$ (35M$ salaires / primes et 4M$ hors terrains)

