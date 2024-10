Two Circles rachète KORE

Cette semaine, l’agence Two Circles a officialisé le rachat de KORE, plateforme spécialisée dans le marketing et la gestion des partenariats.

Depuis l’acquisition de Two Circles par Charterhouse Capital Partners au début de l’année 2024, l’agence co-fondée par Gareth Balch renforce ses positions sur le marketing sportif en enrichissant son offre de services.

Il y a quelques mois, c’est l’agence de production de contenu Let It Fly Media qui intégrait Two Circles. En septembre, Otro Capital et Bolt Ventures, le Family office de David Blitzer, ont réalisé un investissement stratégique dans Two Circles pour soutenir son expansion en Amérique du Nord.

Aujourd’hui, Two Circles revendique plus de 700 organisations dans le sport et le divertissement accompagnés à travers le monde. « L’acquisition de KORE apporte de nouveaux clients en Amérique du Nord, notamment la NFL, le PGA Tour et le NASCAR, ainsi qu’un grand nombre d’équipes professionnelles de premier plan » explique Two Circles qui sera par ailleurs, agence sponsoring exclusive de l’UEFA pour le football féminin sur le cycle 2025-2030.

Au Royaume-Uni, KORE travaille également avec neuf équipes de Premier League, dont Tottenham Hotspur et West Ham United, ainsi que McLaren et l’European Tour.

« C’est un moment important pour l’industrie du sport et du divertissement. Les organisations leaders se développeront en connaissant le mieux leurs fans et en ayant une compréhension approfondie des opportunités de demain. L’équipe de KORE, que nous admirons depuis longtemps, a été pionnière dans l’utilisation de la technologie et la création de solutions en libre-service pour aider les organisations à être plus efficaces dans leur approche du marketing des fans » détaille Gareth Balch, PDG et cofondateur de Two Circles, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que la fusion de nos activités peut révolutionner cette industrie que nous aimons, en créant plus d’opportunités et plus de revenus pour nos clients grâce à des mesures plus intelligentes, des insights plus riches et des données sur les fans plus exploitables. »

