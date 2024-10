La Ligue 1 dévoile son nouveau trophée signé de l’artiste Mathias Kiss et fabriqué par la maison Christofle – « Je voulais que ça pue la victoire »

Ce midi, la Ligue de Football Professionnel a présenté le nouveau trophée de la Ligue 1 McDonald’s.

Marqueur fort de l’identité de marque d’une compétition sportive, le trophée est bien plus qu’un objet qui vient récompenser une performance.

Dans le prolongement de la nouvelle identité visuelle de la Ligue 1, LFP Media mise sur un nouveau trophée qui « conclut la première phase de notre projet d’élévation de nos marques compétitions » dixit Vincent Labrune, Président de la LFP et LFP Media. Un plan d’élévation que nous a détaillé Jérôme Dumois, Directeur Transformation et Innovation LFP Media, il y a quelques semaines dans une longue interview.

« Je voulais que ça pue la victoire, la win »

Pour la confection de ce trophée qui n’a pas encore de nom (Il devrait être connu dans les semaines à venir), la ligue a fait appel à l’artiste français Mathias Kiss. Un trophée plaqué or de 54 centimètres pesant un peu moins de 10 kilos fabriqué par la maison Christofle.

« Je voulais vraiment que ça fasse exploser les rêves de nos mômes, je voulais que ça pue la victoire, la win » explique Mathias Kiss.

Un storytelling de la création du trophée expliquée par les principaux intéressés dans la vidéo ci-dessous.

Dans le détail, le trophée, qui n’affiche pas le logo McDonald’s, se compose d’un socle en forme d’hexagone affichant le palmarès de la Ligue 1 gravé depuis 1932/33. Au-dessus, on retrouve des colonnes ornées de cannelures, en forme de 1, qui évoquent chacune la place du champion au classement et dessinent deux à deux le V de victoire. Enfin, on trouve au sommet une sphère « immaculée et lumineuse ». Une sphère qui n’est pas sans rappeler le trophée Larry O’Brien remis en NBA. Reste à savoir si notre trophée Ligue 1 trouvera lui aussi une malle pour se faire transporter…

A en croire les premiers visuels partagés par la Ligue, les joueurs qui remporteront le championnat de France de Ligue 1 repartiraient désormais avec une médaille d’un nouveau genre, un tour de cou « bling bling » façon grosses chaînes de rappeurs.

