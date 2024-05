Forbes dévoile son nouveau classement des athlètes les mieux payés en 2023-2024, Cristiano Ronaldo « le saoudien » retrouve son trône

Qui sont les sportifs les mieux payés ? Comme chaque année, le magasine américain Forbes tente de répondre à la question avec son traditionnel classement « the world’s highest-paid athletes ».

Pour l’édition 2024 de ce classement, Forbes a analysé les revenus sur 12 mois (1 an) entre le 1er mai 2023 et le 1 mai 2024. Un classement qui s’appuie sur les informations et les sources du média ainsi que des datas issues de Capology et Spotrac.

Comme à son habitude, Forbes distingue les revenus issus du terrain (on-filed) qui sont les salaires, prize money, bonus, certains droits d’images liés aux clubs… et les revenus en dehors des terrains (off-field) comprenant les contrats sponsoring, représentations, licensing ainsi que les éventuelles reventes de parts de société.

3,88 milliards de dollars cumulés pour le TOP 50 des sportifs les mieux payés

Pour Forbes, le TOP 50 des athlètes les mieux payés en 2023-2024 cumule un total de 3,88 milliards de dollars. Un nouveau record qui s’explique notamment par la manne financière importante versée par l’Arabie Saoudite à travers son championnat de football (Roshn Saudi League) ou encore le LIV Golf qui verserait un énorme chèque au golfeur Jon Rham qui se retrouve deuxième du classement.

Pour la première fois, le TOP 10 est au dessus des 100 millions de dollars. Ils sont au total 11 à atteindre cette somme.

Un classement dans lequel on retrouve 2 français, Kylian Mbappé et Karim Benzema, mais aucune femme.

Cristiano Ronaldo en tête avec 260 millions de dollars

Pour ce classement 2024 de Forbes, c’est un habitué, Cristiano Ronaldo, qui arrive en tête des revenus avec un montant estimé à 260 millions de dollars. Le portugais, joueur du club d’Al Nassr en Arabie Saoudite, toucherait 200M$ par saison de son club.

1/ Cristiano Ronaldo (football) : 260M$ (200M$ salaires/primes + 60M$ sponsoring

2/ Jon Rahm (golf) : 218M$ (198M$ primes/prize money et 20M$ sponsoring

3/ Lionel Messi (football) : 135M$ (65M$ salaires / primes et 70M$ sponsoring)

4/ LeBron James (NBA) : 128,2M$ (48M$ salaires / primes et 80M$ sponsoring

5/ Giannis Antetokounmpo (NBA) : 111M$ (46M$ salaires / primes et 65M$ sponsoring

6/ Kylian Mbappé (football) : 110M$ (90M$ salaires / primes et 20M$ sponsoring

7/ Neymar JR (football) : 108M$ (80M$ salaires / primes et 28M$ sponsoring)

8/ Karim Benzema (football) : 106M$ (100M$ salaires / primes et 6M$ sponsoring)

9/ Stephen Curry (NBA) : 102M$ (52M$ salaires / primes et 50M$ sponsoring)

10/ Lamar Jackson (NFL) : 100,5M$ (98,5M$ salaires / primes et 2M$ sponsoring

Le TOP 50 des plus gros revenus des sportifs (Forbes 2024)

