Cette semaine, l’Arabie Saoudite accueille un tournoi exhibition qui réunit 6 stars du tennis mondial dont Nadal et Djokovic.

Du 16 au 19 octobre, Riyad accueille le « Six Kings Slam » dans le cadre des festivités « Riyadh Season », une large offre de spectacles et divertissements qui servent à promouvoir la destination touristique.

Pour ce tournoi exhibition qui a débuté hier, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune et Daniil Medvedev ont répondu présent.

Sans savoir si ces 6 joueurs ont touché une prime d’image supplémentaire, plusieurs médias comme le diffuseur de l’évènement DAZN précisent que le vainqueur du tournoi empochera la somme de 6 millions de dollars. Au minimum, chaque joueur empochera un chèque de 1,5 million de dollars. A titre de comparaison, Jannik Sinner a empoché le plus gros prize money de l’histoire du tennis à l’US Open en septembre dernier avec la somme de 3,6 millions de dollars pour 7 matchs au meilleur des 5 sets.

Pour mettre en avant ce « Six Kings Slam », les organisateurs n’ont évidemment pas lésiné sur les moyens pour produire une bande-annonce hollywoodienne longue de 5 minutes !

En France, l’exhibition est diffusée sur DAZN et se déroule dans une salle de 8 000 places « The Venue ». Sur place, l’organisation a également soigné la présentation avec des animations vidéos (mapping 3D) projetées sur le court.

Pour cette exhibition, les principaux sponsors du Six Kings Slam sont Aramco, Riyadh Season, SNB, stc, Visit Saudi, ALTANFEETHI.

L’Arabie Saoudite, le futur du tennis ?

Après le football, la boxe ou encore la Formule 1, c’est donc dans le tennis que l’Arabie Saoudite mise également depuis quelques années en arrivant à ressembler les meilleurs joueurs du monde pour des exhibs’ grâce à des fonds illimités. Des discussions quant à la création d’un 10e Masters 1000, en Arabie Saoudite, à partir de 2027 sont déjà bien avancées, comme le rapporte Eurosport.

À ne pas oublier également le partenariat entre l’ATP et le PIF, fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, incite forcément à la création d’un tournoi un peu plus sérieux qu’une exhibition. « Il faudra trouver une entente avec les Saoudiens pour le futur », a récemment expliqué Herwig Straka, directeur de l’ATP 500 de Vienne et membre du conseil d’administration de l’ATP. Le classement ATP porte depuis quelques mois le nom du PIF.

