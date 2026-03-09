Les pilotes de Formule 1 se disputent le titre en piste… mais aussi des salaires très élevés. Max Verstappen domine largement le classement.

La saison 2026 de Formule 1 a redémarré ce week-end avec le Grand Prix d’Australie à Melbourne, marqué par la première victoire de George Russell. En dehors de la compétition sportive, les pilotes se distinguent aussi par leurs revenus, souvent parmi les plus élevés du sport mondial.

Selon un classement établi par Forbes, relayé par Capital, c’est Max Verstappen qui domine largement la hiérarchie salariale. Le pilote de Red Bull aurait perçu 65,6 millions d’euros en 2025, dont environ 56,1 millions de salaire et 9,5 millions de primes.

🏎️ Les pilotes de Formule 1 sont-ils trop payés ? ▶️ Les salaires des pilotes viennent de tomber, et ils sont tout simplement ahurissants : 🥇 Lewis Hamilton : 65 M€/an

🥈 Max Verstappen : 60 M€/an (hors primes)

🥉 Charles Leclerc : 27,6 M€/an pic.twitter.com/MmDbO25uOr — TF1Info (@TF1Info) March 6, 2026

La deuxième place revient à Lewis Hamilton, avec 60,8 millions d’euros de revenus. Le Britannique devance Lando Norris, troisième avec 49,6 millions d’euros, dont une part importante liée aux primes de performance.

Qui en dessous du podium ?

Derrière ce trio, on retrouve notamment Oscar Piastri, crédité d’environ 32,3 millions d’euros, puis Charles Leclerc avec 25,9 millions d’euros.

Plusieurs pilotes expérimentés figurent également dans le top 10. C’est le cas de Fernando Alonso, sixième avec 22,8 millions d’euros, ainsi que de George Russell et Kimi Antonelli. Le classement est complété par Lance Stroll et Carlos Sainz Jr., confirmant l’ampleur des revenus générés par la discipline.

A lire aussi : Formule 1 : KitKat dévoile une monoplace grandeur nature… en chocolat