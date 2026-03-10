La FFF privilégie une finale de la Coupe de France Crédit Agricole au Stade de France le 22 mai, mais prépare un plan B à Lyon en cas d’impossibilité.

L’organisation de la finale de la Coupe de France Crédit Agricole 2026 reste encore incertaine. Initialement programmée le samedi 23 mai au Stade de France, la rencontre pourrait finalement être déplacée ou avancée en raison de contraintes logistiques liées aux transports.

Des travaux programmés sur les lignes B et D du RER, utilisées par une grande partie des spectateurs pour accéder à l’enceinte de Saint-Denis, empêchent en effet l’organisation du match à la date prévue. Les autorités publiques ne peuvent pas modifier ce calendrier de travaux lié au projet du Grand Paris.

Deux scénarios sur la table

Face à cette situation, la Fédération française de football étudie deux scénarios. L’option privilégiée consiste à avancer la finale au vendredi 22 mai afin de pouvoir maintenir la rencontre au Stade de France.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, insiste sur l’importance symbolique de cette enceinte pour la compétition. Le Stade de France accueille traditionnellement la finale et représente, selon lui, un lieu neutre et chargé d’histoire pour les clubs et les supporters.

Si ce scénario ne pouvait pas être validé, notamment pour des raisons d’organisation ou de diffusion, un plan B est envisagé. La finale serait alors disputée le samedi 23 mai au Groupama Stadium, à Décines près de Lyon.

Pas de Parc OL si Lyon est en finale

Cette option n’était pas envisageable tant que l’Olympique Lyonnais était encore engagé en Coupe de France et susceptible de jouer une finale européenne quelques jours plus tôt.

La décision finale devrait être prise dans les prochains jours, en concertation avec les diffuseurs du match, France Télévisions et beIN Sports.

