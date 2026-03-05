Afin de célébrer son partenariat avec la Formule 1, KitKat a dévoilé une monoplace grandeur nature entièrement réalisée en chocolat sur le circuit de Silverstone, à quelques jours de la reprise du championnat.

La marque de confiserie KitKat a imaginé une activation marketing spectaculaire pour célébrer son nouveau partenariat avec la Formule 1 : une voiture de F1 grandeur nature entièrement fabriquée en chocolat.

La sculpture a été dévoilée dans la pit lane du Circuit de Silverstone, l’un des temples historiques du sport automobile britannique, quelques jours avant la reprise de la saison. Longue de cinq mètres, large de deux mètres et pesant environ 350 kilos, la monoplace reproduit les proportions d’une véritable F1.

1 200 heures de travail

La création a nécessité plus de 1 200 heures de travail sous la direction de la maître chocolatière Jen Lindsey-Clark. Chaque détail du véhicule a été reproduit, de l’aileron avant aux lignes du châssis, transformant cette activation en véritable prouesse artisanale.

La révélation a été mise en scène par l’ancien pilote et présentateur Billy Monger, qui a symboliquement « déballé » la voiture géante comme une barre KitKat. Un clin d’œil direct au slogan de la marque, qui invite à « faire une pause ».

Des mini-Formule 1 en biscuit

Cette activation accompagne également le lancement d’un produit dérivé : une miniature de voiture de Formule 1 en chocolat, proposée en édition limitée.

Au-delà de cette opération, la collaboration entre KitKat et la Formule 1 doit se déployer tout au long de la saison 2026 à travers des activations lors de Grands Prix, des campagnes promotionnelles en magasin et des expériences digitales destinées aux fans.

