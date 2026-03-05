La Kings League revient en France le 22 mars pour une deuxième saison. Nouveau partenaire titre, système de transferts repensé et huit équipes… voici ce que l’on sait.

La Kings League s’apprête à lancer sa deuxième saison en France. Baptisée désormais Kings League Crédit Agricole, la compétition fondée par Gerard Piqué débutera le 22 mars 2026 à la Kings League Arena de Villepinte.

La pause est terminée, la saison 2 arrive. 👑 Nouveaux joueurs.⁰Nouveaux présidents.⁰Nouvelles rivalités. La Kings League Crédit Agricole France est de retour. 🍿 pic.twitter.com/uGDF331Qma — Kings League Crédit Agricole France (@KingsLeague_FR) March 5, 2026

Après une première édition marquée par un fort succès digital, la ligue entend renforcer son modèle en France, considéré comme un marché stratégique. « La France est un marché clé, avec une culture footballistique exceptionnelle et une nouvelle génération de fans prête à adopter des formats innovants », explique Djamel Agaoua, directeur général de la ligue, cité par L’Équipe.

Un nouveau système de recrutement

Parmi les principales nouveautés, le système de constitution des équipes évolue. Alors que la première saison reposait sur une draft générale, les présidents auront désormais davantage de liberté pour recruter leurs joueurs, en France comme à l’international. Les équipes pourront néanmoins toujours intégrer jusqu’à trois « Star Players ».

Huit équipes et plusieurs figures du web

La compétition réunira huit clubs dirigés par des créateurs de contenu ou personnalités du football. Parmi eux figurent notamment Squeezie, Michou, Domingo ou encore l’ancien international français Adil Rami.

L’équipe 360 Nation sera notamment portée par plusieurs internationaux français, dont Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et Mike Maignan, malgré la proximité avec la Coupe du monde à venir.

Toutes les équipes et présidents de cette deuxième édition :

Unit3d : Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi

: Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi Karasu : Kameto

: Kameto Gear 7 : Michou



: Michou FC Silmi : Domingo

: Domingo Panam All Starz : Pfut

: Pfut Wolf Pack : Adil Rami

: Adil Rami 360 Nation : Tchouaméni, Koundé, Maignan, Koné et Mbeumo

: Tchouaméni, Koundé, Maignan, Koné et Mbeumo La 8e équipe sera dévoilée prochainement

Toutes tenteront de succéder au Panam All Starz de Pfut, vainqueur de la première édition.

Un modèle fondé sur les partenaires et le digital

La compétition bénéficie d’un nouvel écosystème commercial. Crédit Agricole devient partenaire titre, tandis que adidas reste partenaire technique et Cupra partenaire du stade.

Les huit équipes s’affronteront lors de neuf journées de compétition, avec des matchs diffusés en direct sur les plateformes digitales de la ligue.

