Nouvelle réglementation, grille renouvelée, portefeuille partenaires XXL toujours et dispositif TV renforcé : la saison 2026 de Formule 1 démarre ce dimanche 8 mars. Voici tout ce qu’il faut savoir avant le top départ.

Rendez-vous au premier virage. La saison 2026 de Formule 1 s’ouvre ce week-end en Australie avec un nouveau cycle réglementaire, mais aussi une stratégie business toujours plus structurée autour des partenaires et des diffuseurs.

Un cadre technique renouvelé

Les monoplaces évoluent : voitures plus légères et plus compactes, réduction de la largeur des pneus et disparition du DRS au profit d’un nouveau système aérodynamique. Le changement majeur concerne l’unité de puissance, avec une part électrique nettement accrue. Un virage technologique qui doit accompagner la transition énergétique engagée par la discipline.

Une grille stable, quelques mouvements

Lando Norris (McLaren) défend son titre face à Max Verstappen (Red Bull). Ferrari aligne Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Mercedes conserve George Russell et promeut Andrea Kimi Antonelli. À noter l’arrivée d’Audi et de Cadillac parmi les structures engagées, ainsi que le repositionnement de plusieurs pilotes, dont Carlos Sainz chez Williams et Sergio Pérez chez Cadillac.

Un portefeuille partenaires premium

La F1 continue de densifier son écosystème commercial. Parmi les partenaires globaux figurent Aramco, AWS, DHL, Heineken, Lenovo, LVMH, MSC Croisières, Pirelli, Qatar Airways, Salesforce, TAG Heuer ou encore American Express et Banco Santander.

La présence de groupes issus du luxe (LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy), de la tech (AWS, Lenovo, Globant) et de la finance illustre le positionnement premium et international de la discipline. À ces acteurs mondiaux s’ajoutent des partenaires régionaux comme McDonald’s et T-Mobile, ainsi que des fournisseurs officiels tels que PUMA et Tata Communications.

Diffusion : Canal+ muscle son offre

En France, Canal+ conserve les droits et renforce son dispositif après une moyenne de 1,28 million de téléspectateurs en 2025. Romain Grosjean commentera davantage de Grands Prix, Doriane Pin rejoint l’équipe de consultants et des modules immersifs suivront notamment Isack Hadjar chez Red Bull.

La chaîne annonce aussi plusieurs productions originales, dont des formats documentaires autour d’Enzo Ferrari et Jean Alesi. Une stratégie éditoriale visant à consolider sa position de diffuseur premium des sports mécaniques.

