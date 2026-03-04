Diffusion TV, dotation record, partenaires mondiaux et stars du circuit : le BNP Paribas Open d’Indian Wells lance la saison des grands Masters 1000.

Souvent présenté comme le cinquième Grand Chelem, le BNP Paribas Open se déroule du 1er au 15 mars dans le désert californien, au Indian Wells Tennis Garden. Premier grand rendez-vous du Sunshine Swing, le tournoi réunit les meilleurs joueurs et joueuses du circuit pour un événement devenu central dans l’économie du tennis.

Un prize money parmi les plus élevés du circuit

La dotation totale du tournoi atteint 18,8 millions de dollars (environ 17,3 millions d’euros). Chez les hommes comme chez les femmes, le vainqueur du simple remportera 1,15 million de dollars (environ 1,06 million d’euros) et 1 000 points au classement mondial.

Le finaliste percevra environ 612 000 dollars (565 000 €), tandis qu’une place en demi-finale rapporte plus de 340 000 dollars. Même une qualification pour le tableau principal assure plus de 24 000 dollars de gains.

Avec 96 joueurs et joueuses dans le tableau principal, Indian Wells figure parmi les Masters 1000 les plus généreux du circuit.

Diffusion : Eurosport et beIN Sports se partagent le tournoi

En France, la diffusion du tournoi est partagée entre deux diffuseurs. Le tableau masculin (ATP Masters 1000) est retransmis sur les chaînes de Eurosport, tandis que le tournoi féminin (WTA 1000) est diffusé sur beIN Sports.

Les rencontres se jouent majoritairement en fin de journée et dans la nuit heure française, en raison du décalage horaire avec la Californie. Côté sportif, les numéros 1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka figurent parmi les têtes d’affiche du tournoi. Les tenants du titre sont Jack Draper chez les hommes et Mirra Andreeva chez les femmes.

Un portefeuille de partenaires (très) réputés

Le tournoi bénéficie d’un solide écosystème commercial. Le sponsor titre reste BNP Paribas, partenaire historique du tennis mondial. Parmi les principaux sponsors figurent également Rolex, BMW, Emirates, Lululemon ou encore le Public Investment Fund (PIF).

Le tournoi compte aussi des « champions sponsors » comme NetJets, La Roche-Posay ou Verizon, ainsi que de nombreux partenaires contributeurs (Pepsi, Corona, Yonex, Dunlop, Tennis Warehouse…). Un portefeuille qui illustre le positionnement premium de l’événement.

Avec son public venu des quatre coins du monde, ses infrastructures et sa puissance commerciale, Indian Wells s’impose aujourd’hui comme l’un des tournois les plus influents du calendrier ATP et WTA.

