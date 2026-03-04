La liste des nommés aux Laureus Awards 2026 a été dévoilée, ce mardi 3 mars. Plusieurs stars mondiales du sport, ainsi que des représentants du PSG, figurent parmi les candidats.

Les nommés aux Laureus World Sports Awards 2026 ont été révélés. La cérémonie, qui récompense chaque année les meilleures performances sportives de la planète, se tiendra le 20 avril à Madrid.

Dans la catégorie reine du sportif de l’année, la concurrence s’annonce particulièrement relevée. L’attaquant du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé figure parmi les nommés aux côtés de plusieurs champions majeurs : le tennisman Carlos Alcaraz, le cycliste Tadej Pogačar, le pilote MotoGP Marc Márquez, le perchiste Armand Duplantis ou encore le joueur de tennis Jannik Sinner.

🗞️ Here are the Nominees for the Laureus World Sports Awards 2026. 🏆 Who do you think the Laureus World Sports Academy should select as the Winners? #Laureus26 pic.twitter.com/TNWHM9bbu4 — Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026

Chez les femmes, la footballeuse Aitana Bonmatí est nommée face à la nageuse américaine Katie Ledecky et à la numéro un mondiale de tennis Aryna Sabalenka. Lors de la dernière édition, la gymnaste Simone Biles avait remporté le trophée.

Doué et le PSG également nommés

Dans la catégorie révélation mondiale de l’année, le Parisien Désiré Doué est également en lice. Il affrontera notamment le tennisman brésilien João Fonseca, le basketteur Shai Gilgeous-Alexander, le joueur de fléchettes Luke Littler, le pilote de Formule 1 Lando Norris et la nageuse chinoise Yu Zidi.

💫 The Nominees for the Laureus World Breakthrough of the Year Award 2026: ⚽️ Désiré Doué

🎾 João Fonseca

🏀 Shai Gilgeous-Alexander

🎯 @LukeTheNuke180

🏎️ @LandoNorris

🏊‍♀️ Yu Zidi #Laureus26 pic.twitter.com/nay99CKXpE — Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026

Enfin, le PSG figure aussi parmi les nommés pour le prix d’équipe de l’année, aux côtés notamment de l’écurie McLaren F1 Team et de la franchise NBA Oklahoma City Thunder.

