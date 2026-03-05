À cette occasion, le jury, composé d’experts du marketing et du sponsoring sportif, dévoilera les lauréats des sept catégories de marketing sportif.

Rendez-vous incontournable du marketing sportif, les Trophées Sporsora se tiendront le 11 mars à l’Adidas Arena, dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. Organisée par Sporsora, association dédiée au développement économique et durable du sport, cette 22ᵉ édition récompensera « les campagnes, opérations, projets et activations de marketing sportif les plus professionnelles, impactantes, efficaces, complètes, transversales et innovantes ».

La cérémonie sera présentée par Laurie Delhostal, journaliste pour France Télévisions et France Info. Le jury, quant à lui, sera présidé par Andreea Koenig, vice-présidente de la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) et présidente de la section féminine du RC Lens, et composé d’experts reconnus du marketing et du sponsoring sportif. Le 16 décembre, ce jury a dévoilé les trois finalistes pour chacune des sept catégories : sponsor de l’année, stratégie marketing d’un détenteur de droits, activation média, activation événementielle, activation 360°, engagement responsable et innovation.

21 projets récompensés

Parmi les finalistes figurent des structures publiques, comme la Fédération française de tennis, des clubs professionnels tels que l’Olympique de Marseille, et des acteurs privés comme Adidas ou Renault. Avec un trophée or, argent et bronze décerné dans chaque catégorie, ce sont au total 21 réalisations qui seront distinguées en fonction de cinq critères : la cohérence, l’impact, la créativité et l’innovation, la pérennité et la responsabilité.

À noter qu’en 2025, pour la 21ᵉ édition des Trophées Sporsora, environ 800 participants avaient pris part à l’événement.