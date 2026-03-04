Selon L’Équipe, Peugeot va redevenir sponsor maillot du FC Sochaux-Montbéliard, onze ans après son désengagement du club qu’il avait fondé.

C’est le retour d’un tandem les plus célèbres du foot français. Peugeot s’apprête à faire son retour sur le maillot du FC Sochaux-Montbéliard, onze ans après avoir vendu le club franc-comtois, révèlent nos confrères de L’Equipe.

La marque automobile, aujourd’hui intégrée au groupe Stellantis, doit signer un contrat de sponsoring d’une durée de cinq ans. Le logo du constructeur devrait apparaître dès le prochain match à domicile face à US Concarneau, le 13 mars, au stade Auguste-Bonal. L’officialisation de l’accord est attendue le 11 mars.

Pas de retour au capital

Fondé en 1928 par la famille Peugeot, le club avait été cédé en 2015 par PSA Peugeot-Citroën au groupe chinois Ledus, marquant la fin de 87 années de lien direct entre le constructeur et le FCSM. Depuis, le club a connu plusieurs turbulences financières, frôlant même la disparition en 2023 avec un déficit proche de 22 millions d’euros.

Son sauvetage avait alors été orchestré par un collectif d’actionnaires locaux, emmené notamment par Sandro et Bartolino Nardis, Xavier Thévenot et Pascal Groll, avec le soutien des collectivités et des supporters.

Toujours selon L’Équipe, ce retour de Peugeot restera limité à un partenariat commercial : le constructeur ne reviendra pas au capital du club. L’objectif est néanmoins d’accompagner le FCSM dans sa reconstruction sportive alors que l’équipe, actuellement en tête du National, vise une remontée en Ligue 2.

