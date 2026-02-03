Pour la première fois à la télévision, la Marseillaise en langue des signes française sera diffusée lors du Tournoi des Six Nations, dès ce jeudi 5 février, pour le match d’ouverture France-Irlande.

À l’occasion du Tournoi des Six Nations 2026, Société Générale franchit une nouvelle étape en matière d’inclusion. Partenaire premium de la Fédération Française de Rugby, la banque permettra la diffusion en direct à la télévision de la Marseillaise interprétée en langue des signes française (LSF), une première en France lors d’un événement sportif diffusé en clair.

Ce dispositif sera inauguré ce jeudi 5 février, à l’occasion de la rencontre France–Irlande, retransmise par France Télévisions. La Marseillaise en LSF sera intégrée au direct dans un encart dédié, diffusée simultanément à la version chantée par les joueurs du XV de France. L’initiative sera reconduite lors de deux autres affiches du Tournoi : France-Italie, le 22 février au stade Pierre-Mauroy de Lille, puis France-Angleterre, le 14 mars au Stade de France.

Aussi interprété sur le terrain par le petit Maxence

Dévoilée initialement sur les écrans géants des stades lors du Quilter Nations Series 2025, cette Marseillaise chansignée avait déjà rencontré un fort écho auprès du public et sur les réseaux sociaux. Sa diffusion télévisée vise désormais à toucher l’ensemble des téléspectateurs, en France comme sur les plateformes numériques.

L’engagement de Société Générale se prolongera également sur le terrain. Lors du match d’ouverture, l’hymne en LSF sera interprété par Maxence, un jeune garçon de 11 ans atteint d’une maladie affectant progressivement son audition, aux côtés des joueurs du XV de France. Un moment symbolique, destiné à porter un message d’inclusion et de partage des émotions collectives à travers le rugby.

