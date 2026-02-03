Cette évolution s’inscrit dans le plan stratégique LNH 2030 et poursuit trois objectifs majeurs : renforcer l’engouement populaire, accroître la médiatisation du championnat et soutenir le développement économique des clubs et de leurs partenaires, sans augmenter la charge de travail des joueurs.

Une saison régulière inchangée, deux phases finales distinctes

Le format de la saison régulière reste identique avec 16 clubs et 30 journées. À l’issue de cette phase, deux compétitions se dérouleront simultanément.

Les quatre premiers du classement participeront aux playoffs pour le titre de Champion de France. Les demi-finales se joueront en aller-retour (1er contre 4e, 2e contre 3e), avec un match retour organisé chez le club le mieux classé. La finale se disputera sur un match unique, en terrain neutre. En cas d’égalité, une séance de jets de 7 mètres départagera les équipes. Le vainqueur sera sacré Champion de France et qualifié pour la Ligue des Champions la saison suivante, sous réserve des quotas attribués par l’European Handball Federation.

Parallèlement, les équipes classées de la 5e à la 8e place s’affronteront dans une nouvelle phase qualificative pour l’Europe. À la clé, une place en Ligue Européenne EHF (C2), attribuée à l’issue de demi-finales et d’une finale disputées en matchs aller-retour.

Une finale-événement pour renforcer l’attractivité du championnat

Avec l’introduction de cette finale disputée dans une enceinte majeure, la Liqui Moly StarLigue se dote d’un temps fort à fort rayonnement médiatique, capable de rassembler des milliers de supporters sur site et un large public devant les écrans. Ce nouveau rendez-vous vise à renforcer l’attractivité du championnat auprès des fans, des diffuseurs et des partenaires, dans la continuité du partenariat renouvelé avec beIN SPORTS.

La santé des joueurs au cœur du dispositif

La réforme a été conçue en concertation avec l’ensemble des acteurs du handball professionnel, en lien étroit avec la Fédération Française de Handball. Le nombre maximal de matchs disputés par un joueur toutes compétitions confondues n’augmentera pas, notamment grâce à une entrée différée des clubs européens en Coupe de France.

Un observatoire de la charge de travail et des blessures sera également mis en place dès la saison 2026-2027 afin de suivre l’impact du nouveau format et d’adapter les calendriers futurs.

Une réforme collective assumée

Pour Fabrice Boutet, président de la LNH, cette évolution marque une étape clé dans la valorisation du championnat, en combinant intensité sportive, exposition médiatique et expérience spectateur renforcée. Les clubs, via l’Union des Clubs Professionnels de Handball, y voient un levier économique structurant, tandis que les joueurs et les entraîneurs saluent une réforme équilibrée, attentive à la santé des athlètes tout en renforçant l’événementialisation du titre de Champion de France.