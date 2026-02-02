Tournoi des Six Nations : un trophée inédit lancé pour célébrer la rivalité entre la France et l’Irlande

La FFR et l’IRFU lancent le trophée Solidarity/Solidarité, remis chaque année aux vainqueurs des matchs France-Irlande, hommes et femmes. Il sera décerné pour la première fois ce jeudi 5 février.

L’Irish Rugby Football Union et la Fédération française de rugby ont officiellement dévoilé le trophée Solidarity/Solidarité, nouvelle distinction associée aux confrontations entre l’Irlande et la France dans le Tournoi des Six Nations.

Ce trophée sera attribué chaque saison aux vainqueurs des matchs disputés entre les deux nations dans les compétitions seniors masculines et féminines. Deux trophées identiques seront remis chaque année. La première attribution interviendra lors du match d’ouverture du Tournoi des Six Nations masculin 2026, le 5 février à Paris, puis lors de la rencontre féminine prévue le 25 avril en France.

« Symbole fort du respect et de l’amitié »

Conçu par Thomas Lyte, également fabricant du trophée des Six Nations et de la Webb Ellis Cup, le trophée en argent plaqué or intègre un motif en spirale symbolisant l’histoire commune et les liens durables entre les deux pays.

« Le rugby occupe une place particulière dans les relations entre la France et l’Irlande », a souligné Céline Place, ambassadrice de France en Irlande.

En outre, elle a rappelé qu’il s’agit du premier trophée des Six Nations remis à la fois pour des matchs masculins et féminins.

Pour le président de l’IRFU John O’Driscoll, cette création « reflète une relation profonde, fondée sur des valeurs communes ». L’ancien capitaine du XV du Trèfle Brian O’Driscoll a salué « un symbole fort du respect et de l’amitié qui accompagnent cette rivalité historique ».

