Trail : la marque de semelles Vibram poursuit son partenariat avec l’UTMB World Series pour trois ans

La société italienne de semelles pour chaussures haute résistance, adaptées à tout type de terrain, randonnée, alpinisme, escalade, et trail, réaffirme son partenariat avec l’UTMB World Series. En 2027, ce partenariat fêtera ses 20 ans.

Une histoire commune qui s’inscrit dans la durée. L’ UTMB World Series , compétition internationale d’ultra-trail regroupant 60 événements à travers le monde, reconduit son partenariat avec l’entreprise Vibram . Le leader mondial des semelles en caoutchouc haute performance fournira l’UTMB pendant trois années supplémentaires, comme l’annoncent les deux marques.

Au fil des années de collaboration, les semelles Vibram sont devenues des références dans le trail. Selon Trailrunning Review, 46 % des participants aux courses UTMB, CCC et OCC 2025 portaient des semelles Vibram.

« Vibram continue de soutenir le développement du trail running et souhaite rester proche des athlètes du monde entier. Le renouvellement de notre partenariat avec l’UTMB World Series est un signal fort de près de 20 ans d’engagement, contribuant activement à l’évolution du trail running et des sports outdoor en général », Jérôme Bernard, Head of Global Tester Team Department.

Vibram Innovation Mobile Lab sur une sélection d’événements de l’UTMB World Series. « Vibram encourage chacun à prendre soin de ses chaussures en adoptant des pratiques responsables qui améliorent la durabilité et garantissent des performances optimales », insiste la marque. Le Vibram Innovation Mobile Lab sera notamment présent au Trail Alsace Grand Est by UTMB et au L’entreprise italienne, qui vend 40 millions de semelles par an, poursuivra le déploiement dusur une sélection d’événements de l’UTMB World Series. « Vibram encourage chacun à prendre soin de ses chaussures en adoptant des pratiques responsables qui améliorent la durabilité et garantissent des performances optimales », insiste la marque. Lesera notamment présent au Trail Alsace Grand Est by UTMB et au HOKA UTMB Mont-Blanc