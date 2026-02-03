À l’approche des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, Warner Bros. Discovery annonce un partenariat stratégique avec TikTok afin de renforcer la portée digitale de sa couverture olympique en Europe.

Dans le cadre de cette collaboration, des contenus vidéo verticaux exclusifs, pensés mobile-first, seront diffusés sur TikTok tout au long des Jeux. Produits par Eurosport et TNT Sports, ces formats mettront en avant les coulisses, l’analyse et les temps forts de la compétition, avec un objectif clair : capter l’attention des jeunes audiences en Italie, France, Allemagne, Espagne et au Royaume-Uni.

Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la stratégie de Warner Bros. Discovery, diffuseur officiel des Jeux Olympiques en Europe, visant à maximiser l’engagement autour de ses contenus premium. La diffusion sera monétisée via le programme TikTok Pulse Premiere, garantissant une visibilité accrue et un fort volume d’impressions.

Alors que 85 % des fans utilisent TikTok comme second écran lors des événements en direct, ce partenariat illustre l’évolution des usages et confirme le rôle central des plateformes sociales dans la distribution et l’amplification des grands événements sportifs.