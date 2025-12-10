Crocs accélère dans le foot et confie un rôle central à Djibril Cissé dans sa campagne « Play Hard. Rest Easy. » Une opération qui met en avant le style, l’expression personnelle et le confort post-match.



Avec sa nouvelle campagne « Play Hard. Rest Easy. », Crocs affirme officiellement son entrée dans le terrain du foot en s’entourant de trois icônes du jeu : Daniel Sturridge, Lukas Podolski et surtout Djibril Cissé, figure majeure du mouvement « football-fashion ». Un casting pensé pour parler aussi bien aux fans qu’à toute une génération de joueurs qui ont adopté les Crocs comme alliées du vestiaire, avant comme après les matchs.

Crocs ne se contente plus d’être une chaussure utilitaire : la marque s’impose comme un accessoire d’expression personnelle dans un sport où l’image compte autant que la performance. “Créer une esthétique authentique, fidèle à ses passions, c’est essentiel”, explique Cissé dans le communiqué. L’ancien buteur français, connu pour ses looks cultes du début des années 2000, assume pleinement le clin d’œil : la Crocs Classic Clog devient un terrain de style, personnalisable avec des Jibbitz et pensée pour la récupération.

Des Crocs pour l’arrivée au stade

La campagne valorise aussi les rituels hors terrain. “Une fois les crampons enlevés, place au confort”, rappelle Sturridge, tandis que Podolski souligne l’importance du lien avec la communauté foot, un espace où musique, mode et sport s’entremêlent.

Avec cette activation, Crocs capitalise sur un phénomène déjà visible : l’adoption massive du modèle Classic par les joueurs européens lors des arrivées au stade ou dans les couloirs des centres d’entraînement. En réunissant trois ambassadeurs à forte dimension culturelle, la marque vise clair : devenir la référence du “pré-match/post-match lifestyle”.

A lire aussi : Quel storytelling derrière la nouvelle publicité de Lidl avec Djibril Cissé ?