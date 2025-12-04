Le groupe Forvis Mazars lance son team d’athlètes en France

Spécialisé dans les services d’audit, de fiscalité et de conseil aux entreprises, le groupe Forvis Mazars a dévoilé la composition de son team d’athlètes. Des sportifs français représentants six disciplines différentes.

Le sponsoring sportif fait partie de la stratégie de communication de Forvis Mazars depuis 2022. A cette époque, l’entreprise avait initié des partenariats avec les fédérations françaises de handball et d’escrime. Le groupe avait même, durant trois ans, pris le naming du Challenge International de Paris, une compétition d’escrime rassemblant l’élite mondiale. L’épreuve se tiendra encore en janvier prochain, au stade Pierre de Coubertin, mais sans le nom de Forvis Mazars. Le spécialiste de l’audit concentre maintenant sa stratégie sur une équipe d’ambassadeurs, un team d’athlètes français. Un dispositif « plus direct, plus incarné », précise Nathalie Lagos, directrice de la communication de Forvis Mazars en France. Elle ajoute que ce programme offrira aux collaborateurs de l’entreprise « des occasions uniques de dialogue, de partage et de transmission, au-delà des seuls enjeux de visibilité de notre marque ».

Le Team Athlètes Forvis Mazars réunit six profils complémentaires :

Manon Apithy-Brunet, 29 ans, escrimeuse pratiquant le sabre :

– Championne olympique de sabre individuel en 2024 à Paris ;

– Championne d’Europe de sabre individuel en 2023 à Plovdiv ;

– Championne d’Europe de sabre par équipes en 2023 à Plovdiv ;

– Championne du monde de sabre par équipes en 2018 à Wuxi ;

Pierre-Antoine Baele, 33 ans, athlète handisport pratiquant le para triathlon :

– Vice-champion du monde en 2025 à Wollongong ;

– Vice-champion du monde en 2023 à Valence ;

– Vice-champion du monde en 2022 à Abu Dhabi ;

– Champion de France en 2019.

Margot Boulet, 35 ans, athlète handisport pratiquant le para aviron :

– Médaillée de bronze paralympique en 2024 à Paris ;

– Médaillée de bronze mondiale en 2022 à Belgrade ;

– Médaillée de bronze paralympique en 2020 à Tokyo.

Annouck Curzillat, 33 ans, athlète handisport pratiquant le para triathlon :

– Championne d’Europe en 2021 ;

– Médaillée de bronze paralympique en 2020 à Tokyo.

Dylan Nahi, 26 ans, handballeur :

– Champion d’Europe en 2024 ;

– Vice-champion du monde en 2023 ;- Cinq fois vainqueur du championnat de France en 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

Titouan Pilliard, 19 ans, skipper du monocoque Use It Again For Youth :

– Futur participant à la Route du Rhum 2026.