Nuno Mendes, latéral gauche du PSG et de l’équipe du Portugal, prête son image à la dernière campagne de la marque de vêtements Beautiful Struggles. Fondée par l’ancien footballeur professionnel Danny Williams, la marque dévoile avec cette opération une nouvelle collection composée d’un survêtement et d’un t-shirt, dans une campagne baptisée « Home Turf ».

Cette collection fait un retour aux sources pour Williams, sur les terrains de sa ville natale de Karlsruhe, là où il a forgé sa vision et posé les bases de sa marque. L’idée est de transformer les tenues de football en pièces du quotidien, alliant esthétique raffinée et fonctionnalité sportive.

Sobriété et technicité

Nuno Mendes, qui symbolise l’élévation et l’évolution dans son rôle sur le terrain, incarne parfaitement cet esprit. La ligne qu’il présente se distingue par sa sobriété et sa technicité : survêtement et T-shirt sont minimalistes, précis et pensés pour allier discipline sportive et style contemporain. Comptez 70 euros pour un t-shirt ou encore 290 euros pour l’ensemble survêtement pantalon-veste.

La collection « Home Turf » est dès à présent disponible sur le site de Beautiful Struggles, permettant aux fans de l’actuel meilleur latéral gauche du monde et aux passionnés de mode urbaine de s’approprier un peu de l’univers du joueur et de la marque.

