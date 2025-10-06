La troisième édition du GP Explorer, imaginé par Squeezie, a débarqué sur les écrans de France Télévisions ce dimanche 5 octobre. Et les résultats ont été au rendez-vous.
Pour l’occasion, le groupe a déployé un dispositif exceptionnel pour offrir au public une expérience unique et immersive. En direct sur France 2 et France 4, les passionnés ont également pu suivre la course sur la plateforme france.tv, où 24 caméras embarquées ont capté des images au plus près des pilotes, commentées par une équipe d’experts : Cécile Grès, Rivenzi, Christian Choupin, Théo Pourchaire et Bastiane Du Masle.
Voir cette publication sur Instagram
Un rendez-vous exclusif qui a massivement fédéré les publics sur France 2, France 4 et la plateforme france.tv
- 6,7 millions de spectateurs touchés par l’événement sur France Télévisions (couverture tous écrans)
- Pic à 1,6 million sur France 2 pour le dernier tour
- 39,5% de PdA sur les 15-34 ans, dont plus de la moitié sont des 15-24 ans
- 46 ans d’âge moyen sur France 2 : net rajeunissement du public
- Audience équilibrée entre les trois générations (15-34 ans, 35-59 ans, +59 ans)
- Plus de 70% des nouveaux utilisateurs inscrits sur france.tv à cette occasion ont moins de 24 ans
- Succès du dispositif on-board, en exclusivité sur france.tv : près de 50% des vidéos vues sur la plateforme
- L’évènement a déjà rassemblé 14 millions de vues sur les réseaux sociaux de France Télévisions
Pour cette troisième édition, FranceTV Publicité avait réuni 8 partenaires du GP Explorer : BoursoBank, Azzaro, Cupra, Lego, Nintendo, Oral-B, Point S et Samsung
A lire également : GP Explorer 3 : des chiffres qui donnent le tournis