La troisième édition du GP Explorer, imaginé par Squeezie, a débarqué sur les écrans de France Télévisions ce dimanche 5 octobre. Et les résultats ont été au rendez-vous.

Pour l’occasion, le groupe a déployé un dispositif exceptionnel pour offrir au public une expérience unique et immersive. En direct sur France 2 et France 4, les passionnés ont également pu suivre la course sur la plateforme france.tv, où 24 caméras embarquées ont capté des images au plus près des pilotes, commentées par une équipe d’experts : Cécile Grès, Rivenzi, Christian Choupin, Théo Pourchaire et Bastiane Du Masle.