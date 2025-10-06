GP Explorer 3 : des chiffres qui donnent le tournis

Le GP Explorer 3, surnommé « The Last Race », a enflammé le circuit Bugatti du Mans du 3 au 5 octobre 2025, marquant la fin d’une trilogie initiée par Squeezie. Cet événement unique, mêlant course automobile en Formule 4, concerts et show XXL, a réuni 24 pilotes (influenceurs, streamers, artistes) dans 12 écuries. Retour en chiffres.

Sur Twitch, la chaîne de Squeezie a atteint un pic de 1,4 million de viewers simultanés lors de la course principale, dépassant le record français de 2023 (1,3 million).

Pour la première fois, France Télévisions a diffusé l’événement : qualifications sur France 4, course en direct sur France 2 (16h50-18h), et essais libres sur france.tv. Les chiffres d’audience TV promettent un succès massif grâce à cette double diffusion.

Sur place, 200 000 billets se sont arrachés en deux heures en juin 2025, générant environ 13,3 millions d’euros.

Chaque jour, 80 000 fans ont envahi le circuit, pour un total de 200 000 spectateurs sur trois jours, rivalisant avec un Grand Prix de F1. Comparé aux 40 000 (2022) et 60 000 (2023) spectateurs des éditions précédentes, l’ampleur est colossale.

Plus de 40 marques partenaires (Netflix, Samsung, LEGO, Cupra, TikTok, etc.)

Le budget, estimé à 10 millions d’euros, a financé une production pro (24 caméras embarquées, 5 000 personnes mobilisées).

Sur la piste de 4,185 km, Karchez a dominé la course de 45 minutes, devant Kaatsup et Maxime Biaggi.

Un album, « The Last Race », réunissant 27 artistes (GIMS, SCH, Clara Luciani), a renforcé l’aspect culturel.