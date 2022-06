Fréquentation, sponsoring… quel bilan pour le FISE Montpellier 2022 ?

La semaine dernière, Montpellier a accueilli des centaines de milliers de spectateurs pour le FISE (Festival International des Sports Extrêmes). Une affluence qui confirme l’importance de l’évènement dans le paysage sportif français.

Sur les 5 jours, le FISE Montpellier 2022 revendique un total de 608 000 entrées avec un pic de fréquentation sur la journée du jeudi avec 160 000 personnes. Un évènement incontournable qui a proposé de nombreuses compétitions de Skateboard, Breaking, BMX, Graffiti Battle, Bike Life, Roller, Parkour, ou encore trottinette. « Le FISE conserve le 3ème rang des évènements sportifs Français les plus fréquentés après le Tour de France et le Vendée Globe. » Une fréquentation importante donc qui intéresse évidemment certaines marques souhaitant toucher une cible bien spécifique.

Comme nous le précise l’organisation, le budget du FISE Montpellier 2022 était de 3 millions d’euros. Les principaux partenaires étaient Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de Montpellier, Région Occitanie, Radar, Jules, Red Bull, Snipes, G-shock, Credit Agricole, ALL, Ibis Style, Freegun, Unicorn ou encore Savoie Mont Blanc.

Un évènement organisé par la société française Hurricane qui fait rayonner son savoir-faire à travers le monde entier, que ce soit en fabricant des infrastructures « action sports » ou en organisant les FISE World Series.

And just like that, it’s all over. 😭

Enjoy the best bits from the final day of #FISEMontpellier as the curtain closes on an epic 5 days of action. 🙌@montpellier_ @Montpellier3m @Occitanie pic.twitter.com/dhBbOO19Bp

— FISE (@fiseworld) May 29, 2022