Roland-Garros 2022 : Textiles, chaussures, raquettes… la bataille des équipementiers tennis autour du TOP 100 ATP (infographie)

Comme depuis de nombreuses années, nous profitons de ce Roland-Garros 2022 pour faire le point sur la bataille des équipementiers dans le tennis.

Quelles sont les marques les plus visibles aux côtés des 100 meilleurs joueurs au classement ATP ?

Raquettes, chaussures, tenues… découvrez ci-dessous nos chiffres concernant la répartition des équipementiers dans l’élite du tennis mondial.

Ici, contrats sponsoring et dotations produits sont mélangés pour ne retenir que la visibilité brute offerte sur le court par le TOP 100 ATP (classement au 23 mai 2022).

Nike marque la plus visible sur les tenues des joueurs du TOP 100 ATP

Pour cette édition 2022 de Roland-Garros, nous avons recensé un nombre record de marques différentes qui habillent les meilleurs joueurs de tennis. Au total, Sport Buzz Business recense un total de 30 équipementiers textiles.

A la première place du classement, on retrouve Nike avec 13 joueurs du TOP 100. Derrière, on retrouve Lotto avec 10 joueurs. Le podium est complété par adidas et Lacoste à égalité avec 8 joueurs. Une visibilité qui va bien souvent au-delà du polo ou du t-shirt avec les bandeaux, casquettes et autres serre-poignets.

Précisons que pour ce classement quantitatif, 2 joueurs sont comptabilisés comme « sans équipementier textile ». Il s’agit d’Adrian Mannarino et de Thanasi Kokkinakis qui portent ces dernières semaines des tenues sans marques clairement visibles.

Les stratégies des marques sont évidemment différentes en fonction de la taille des entreprises (et donc de l’enveloppe disponible) et des marchés, entre enjeux commerciaux et de communication.

Si certaines parviennent à « faire du volume » tout en habillant les meilleurs joueurs du monde (les gros équipementiers sportifs comme Nike, Lotto, adidas, Lacoste) d’autres tentent de tirer leur épingle du jeu en misant sur un ambassadeur capable de faire rayonner leurs couleurs. C’est le cas de marques plus lifestyle comme BOSS qui a misé sur l’italien Matteo Berrettini ou encore Celio partenaire du français Benoit Paire. On peut également citer l’exemple d’Artengo qui a signé un contrat avec Gaël Monfils, absent du Grand Chelem parisien. Dans les mois à venir, la marque du Groupe Decathlon devrait d’ailleurs intensifier ses partenariats tennis avec d’autres joueurs et joueuses.

Il y a enfin la carte du « buzz » avec des tenues qui se font remarquer et qui font parler. Cette année, la marque italienne Hydrogen a fourni une tenue aux drôles de motifs qui n’est pas passée inaperçue pour Márton Fucsovics.

Nike domine toujours le marché des chaussures…

A leurs pieds, les 100 meilleurs joueurs de tennis privilégient également l’américain Nike. Au total, 20 joueurs portent des chaussures de tennis de la marque au swoosh. C’est cependant 6 de moins qu’il y a un an.

Derrière Nike, on retrouve Asics qui chausse 14 joueurs du TOP 100 ATP (Alors qu’il attend toujours le modèle Artengo, Gaël Monfils continue de jouer depuis le début de l’année avec des Asics). Le podium est complété par Lotto avec 10 joueurs et passe devant adidas.

Au total, 18 marques de chaussures de tennis sont visibles aux pieds des joueurs du TOP 100.

30% du TOP 100 avec des raquettes Wilson

Plus spécifique, le nombre d’équipementiers différents est moindre sur le marché de la raquette. Au total, nous avons recensé 8 marques dans le TOP 100 du classement ATP.

Concernant les raquettes des joueurs professionnels, Wilson est la marque la plus plébiscitée par le TOP 100 avec 30 joueurs. Une domination moins importante que l’année dernière (-4 joueurs). Derrière, on retrouve Head avec 25 joueurs.

Le podium est complété par la marque française Babolat avec 19 joueurs et devance sur le fil Yonex (18 joueurs). Ces dernières années, la marque japonaise a considérablement augmenté son nombre de joueurs pendant que Babolat a fait le chemin inverse. En 2014, Yonex n’avait que 3 représentants parmi le TOP 100 alors que la marque française équipait à l’époque 27 joueurs.

Loin derrière, on retrouve l’autre marque française, Tecnifibre, avec 4 joueurs. « En quantitatif, on a un niveau de représentativité qui n’est absolument pas satisfaisant » nous précise Nicolas Préault, CEO de Tecnifibre. « D’un point de vue qualitatif, on a un niveau de représentativité qui est exceptionnel. Chez les hommes et les femmes, nous avons Daniil Medvedev numéro 2 et Iga Swiatek numéro 1 mondiale… Aujourd’hui, on a sûrement le meilleur team de jeunes joueurs entre 10 et 14 ans… Dans les 2-3 ans, il nous faut un nombre de joueurs et joueuses beaucoup plus importants dans le TOP 100, nous déployons une stratégie sur ce sujet. »

Les autres équipementiers raquettes du TOP 100 sont Prince (2), Artengo (1) et Dunlop.

Focus sur le TOP 20

Textile – Une domination encore plus importante de Nike

En zoomant sur le TOP 20 ATP, on s’aperçoit que le nombre d’équipementiers textiles différents reste important, 9 au total.

Marque la plus visible du TOP 100, Nike domine également le TOP 20 avec 6 joueurs (Nadal, Alcaraz, Rublev, Sinner, Fritz et Shapovalov), soit 30%. Si Rafa possède sa propre gamme, les autres joueurs de la marque au swoosh évolue avec une autre collection.

Derrière, on retrouve adidas et Lacoste a égalité avec 3 joueurs.

La marque aux trois bandes est associée à Zverev, Tsitsipas et Auger-Aliassime. Des ambassadeurs qui portent à Roland-Garros des tenues fabriquées en partie avec du pastique issu des océans arborant des motifs qui ne sont pas passés inaperçues.

De son côté, la marque au croco peut compter sur les deux premiers joueurs du classement actuel, à savoir Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Comme le serbe, le russe aura bientôt son propre logo de marque comme l’a confié à Sport Buzz Business Nicolas Préault, CEO de Tecnifibre la semaine dernière.

Les autres équipementiers du TOP 20 sont Fila (Schwartzman et Opelka), Yonex (Casper Ruud et Hubert Hurkacz), Asics (Alex De Minaur), BOSS (Matteo Berrettini), Joma (Pablo Carreno Busta) et K-Swiss (Cameron Norrie).

Chaussures – Nike encore devant

Pour les chaussures, Nike domine également le classement du TOP 20 avec un total de 6 joueurs, les mêmes que ceux qui portent le swoosh sur leurs tenues (Nadal, Alcaraz, Rublev, Sinner, Fritz et Shapovalov).

Suivent adidas et Asics a égalité avec 3 joueurs. La marque allemande chausse Zverev, Tsitsipas et Auger-Aliassime et la marque japonaise chausse Novak Djokovic, Matteo Berrettini et Alex De Minaur.

Au total, 9 marques équipent le TOP 20 pour les chaussures. Un équipement qui attire très souvent les caméras pour des gros plans offrant ainsi une forte exposition lors des retransmissions TV.

Raquettes – La marque Head domine le TOP 20

Concernant les raquettes utilisées par le gratin du tennis mondial, un équipementier se détache cette année avec 7 joueurs, soit 35% du TOP 20. Il s’agit de la marque Head qui fournit les raquettes de Novak Djokovic, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Taylor Fritz et Diego Swartzman.

Derrière, on retrouve Wilson avec 5 joueurs (Tsitsipas, Opelka, Carreno Busta, Bautista Agut et De Minaur). Le podium est complété par Babolat avec 4 joueurs (Nadal, Alcaraz, Auger-Aliassime et Norrie). Les autres équipementiers raquettes du TOP 20 sont Yonex avec 3 joueurs (Ruud, Hurkacz et Shapovalov) et Tecnifibre avec 1 joueur (Daniil Medvedev).

