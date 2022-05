MLS – Le CF Montréal dévoile son nouveau logo après les critiques du précédent

En fin de semaine dernière, le CF Montréal (Major League Soccer) a dévoilé son nouveau logo qui sera utilisé à partir de la saison 2023.

Un peu plus d’un an après avoir changé le nom de l’équipe et son logo, la franchise québécoise effectue un rétro pédalage avec une nouvelle identité visuelle. Exit donc les lettres M représentant un flocon (noir et gris glacé) et les flèches (clin d’oeil au métro de Montréal), les supporters ont semblent-ils eu gain de cause après avoir été nombreux à manifester leur mécontentement ces derniers mois.

Si l’équipe ne revient pas à son nom de l’Impact de Montréal, elle retrouve un logo proche du précédent en mettant en avant la fleur de lys, le bouclier et la prédominance du bleu. « La démarche entourant le nouveau logo nous a permis également de réfléchir et de clarifier notre raison d’être comme organisation et ce qui nous définit », a expliqué Gabriel Gervais, président et chef de la direction du club. « Le logo fait partie d’une réflexion élargie sur le caractère identitaire du CF Montréal. La démarche nous a permis aussi de faire des constats qui influenceront nos communications futures ».

« Nous tournons aujourd’hui une autre page importante de notre histoire » a déclaré le président du conseil d’administration du CF Montréal, Joey Saputo. « Nous avons amorcé il y a quelques mois une réflexion au sujet de notre identité, ainsi que sur notre logo, et avons conclu qu’un réalignement était nécessaire. Nos employés, les partisans et les partenaires que nous avons rencontrés ont clairement exprimé leur souhait de retrouver certains éléments qui ont marqué l’histoire du Club et qui sont au cœur de notre identité. Nous les avons bien entendu et proposons un logo qui répond à cette demande. » L’année dernière, c’est la franchise de Columbus qui revenait sur son nouveau logo après les critiques de ses fans.

« On a commencé à parler avec la Ligue en début d’année 2022, les délais pour adidas étaient courts (pour les maillots), c’était serré mais la MLS nous a donné un peu plus de temps… » a ajouté Joey Saputo lors de la présentation. « Le nouveau maillot domicile 2023 est déjà fait ».

Avant le changement de nom et de logo en 2021, le club montréalais possédait le logo ci-dessous.

