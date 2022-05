Roland-Garros 2022 : Prime Vidéo va diffuser le match Nadal – Djokovic en clair

Ce midi, l’organisation du tournoi de Roland-Garros a officialisé la programmation du 1/4 de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Le match évidemment très attendu se disputera en session de soirée à 20h45 et sera donc diffusé sur Amazon Prime Video qui détient les droits exclusifs des 10 « night sessions ».

Pour contenter un maximum de fans de tennis en France, le diffuseur va proposer ce match gratuitement a annoncé l’organisation du tournoi. En temps normal, l’accès à Prime Vidéo est payant et inclus dans l’abonnement à Amazon Prime (49€ à l’année – essai gratuit de 30 jours).

« Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match. »

« Le quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal programmé mardi 31 mai à 20h45 sera accessible gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web. Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match. L’application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel. La FFT remercie Prime Video de permettre à tous les fans de suivre cette affiche. » explique le communiqué de la FFT.

Entre un Rafael Nadal qui a clamé haut et fort qu’il n’aimait pas jouer sur terre battue en soirée, Prime Vidéo qui détient l’exclusivité du match en night session et l’organisation du tournoi de Roland-Garros, les discussions ont dû être âpre.

Pour la plateforme Prime Vidéo, ce match en clair est certainement la meilleure publicité qu’elle peut s’offrir pour promouvoir son offre de diffusion du tournoi et Prime Vidéo au global. Pour rappel, le service de streaming d’Amazon diffuse également la Ligue 1 et la Ligue 2.

« Prime Video est ravi de pouvoir offrir ce match incroyable entre deux légendes du tennis, gratuitement, pour tous les fans du tennis en France. Rafael Nadal a un lien très spécial avec Roland-Garros, dans sa quête d’un 14ème titre historique à Roland tandis que Novak Djokovic se bat pour égaler le nombre de Grands Chelems de Rafael Nadal, déclare Alex Green, Directeur Général, Prime Video Sport Europe. Compte tenu de sa signification particulière, Prime Video a décidé d’offrir cette affiche de session de soirée gratuitement pour tous les amoureux de tennis en France. »

Reste à savoir si cette première grande affiche de ce Roland-Garros 2022 tiendra toute ses promesses sur le plan sportif. Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, le sujet de la programmation de ce match entre Rafa Nadal et Novak Djokovic a suscité de nombreux commentaires depuis hier.

Prendre le risque de jouer l’affiche du jour (du tournoi ?) au milieu de la nuit dans le froid, c’est un concept. Mais donc on sait qui a le plus de poids ici entre Amazon et France TV. — Carole Bouchard (@carole_bouchard) May 30, 2022

À mon humble avis, il n’y a aucun doute à avoir : Nadal – Djokovic se doit d’être diffusé en clair, sur France TV. Il y a tellement de passionnés qui ne peuvent se payer les abonnements à telle ou telle chaîne. Il y a des événements qui méritent d’être vus par le + grand nombre. — Yoann Riou (@riouyoann) May 29, 2022

Pour le coup je suis d’accord. C’est un quart historique: il se joue à 14h je le verrais pas, il se joue le soir je le verrais. Perso j’ai fait mon choix ! — Franck_Eczema (@Franck_Eczema) May 30, 2022

Oui le Djoko Nadal doit être en clair. Mais vu que je bosse tout l’aprem, la night session, ça m’arrange j’avoue… — Romain Conversin (@RomainConversin) May 30, 2022

les gens préfère vraiment que le match djoko nadal soit en pleine apres midi ? un mardi ? perso je préfère en night session et non diffusé « en clair ». comme beaucoup je bosse en journee…. #RolandGarros — ⁷ • BTS ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ₂₀₂₂.₀₆.₁₀ (@iyn_se) May 29, 2022

Laurent Luyat : « On ne comprendrait pas pourquoi ce Nadal-Djokovic ne serait pas diffusé sur le service public. Mais passons la parole à Nelson Monfort pour l’interview de Rafa. » Bah voilà, tu viens de donner un argument, déjà. — Blaah (@CamelusBlaah) May 29, 2022

