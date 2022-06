Sponsoring – Emirates prolonge avec Roland-Garros jusqu’en 2027, un deal à 9M€ par an ?

Hier, Roland-Garros a officialisé la prolongation de son contrat de partenariat avec Emirates jusqu’en 2027.

Dans le détail, ce nouveau contrat de 5 ans (2023-2027) confirme Emirates comme Partenaire Premium du Grand Chelem et compagnie aérienne officielle.

Selon les informations de Sport Buzz Business, le montant de ce nouveau contrat de sponsoring tournerait aux alentours de 9 millions d’euros par an. Un chiffre en légère augmentation puisque toujours selon nos informations, le précédent contrat était de 8M€/an environ.

Au rang de Partenaire Premium, Emirates est aux côtés de Lacoste, Oppo (qui a renouvelé jusqu’en 2023), Rolex ou encore Renault, nouveau venu cette année dont le logo s’affiche sur les filets.

Au total, Roland-Garros revendique un total de 20 partenaires (hors licensing).

« En 2019, le chiffre d’affaires du tournoi a été de 262 millions d’euros, pour cette année, on espère être un peu au dessus, grâce notamment aux sessions de soirée qui génèrent des recettes supplémentaires avec la billetterie et les ventes des produits La Griffe » nous précisait en amont du tournoi Amélie Oudéa-Castéra, Directrice Générale de la FFT, devenue depuis Ministre des Sports et des JO et Paralympiques. « Les sessions de soirée permettront d’avoir entre 140 000 et 150 000 spectateurs supplémentaires, soit 600 000 au total ». Roland-Garros parviendra-t-il à dépasser la barre des 300M€ de revenus pour cette édition 2022 ?

Emirates – Roland-Garros, déjà 10 ans

Partenaire de Roland-Garros depuis 2013, Emirates célèbre donc ses 10 ans de collaboration par une annonce importante, illustrée ci-dessous par la signature de l’accord entre Adnan Kazim, Chief Commercial Officer d’Emirates, et Gilles Moretton, Président de la Fédération française de tennis.

Dans le détail, c’est l’agence Infront, déjà à l’origine du rapprochement entre Emirates et Roland-Garros en 2013, qui a travaillé sur cette prolongation. Sur le marché français, la compagnie aérienne est également bien visible auprès des passionnés de football en s’affichant sur la face avant du maillot de l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, c’est également Infront qui avait négocié en 2020 le contrat de sponsoring maillot entre Emirates et l’OL, un deal à 20 millions d’euros par saison (100M€ sur 5 saisons) toujours selon nos infos.

« Dans le cadre de ce nouvel accord, Emirates continuera à bénéficier d’une visibilité importante tout au long du tournoi sur les courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu ainsi que sur les panneaux installés sur l’ensemble des courts de compétition » précise le communiqué. « Par ailleurs, la compagnie continuera de disposer d’un espace d’hospitalité exclusif pour recevoir ses invités au sein du Village de Roland-Garros et inaugurera un nouveau salon dédié offrant une vue imprenable sur le court Philippe-Chatrier. Emirates sera de nouveau partenaire du Trophée des Légendes, qui fait son retour à Roland-Garros pour cette édition 2022. »

Outre une forte visibilité lors des retransmissions TV, Emirates est également bien visible sur le digital grâce notamment au parrainage du « best moments of the day by Emirates » produit par Roland-Garros.

Reste à savoir si les spectateurs de Roland-Garros auront « la chance » de revoir un avion Emirates dans le ciel dans les années à venir, comme ce fût le cas au début du partenariat. La traditionnelle « caméra TV volante » qui couvrait une partie du site était accompagnée d’un avion A380 aux couleurs de la compagnie aérienne. De quoi s’offrir une visibilité originale, notamment au dessus du court Philippe Chatrier. Une activation qui a disparu depuis l’arrivée du toit.

Outre Roland-Garros, Emirates possède d’autres assets dans le tennis en étant également partenaire de l’Open d’Australie, de l’US Open et de l’ATP Tour. De quoi offrir à la compagnie aérienne une forte visibilité mondiale tout au long de l’année, grâce notamment à son célèbre logo sur fond rouge présent sur les filets de nombreux tournois ATP.

