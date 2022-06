Voyager au Kenya : le seul guide dont vous aurez besoin

Nous avons tous constaté à quel point il est difficile de rassembler de précieux conseils sur nos lieux de vacances afin de planifier nos voyages longtemps à l’avance. Bien qu’Internet regorge de conseils de voyage, cela prend du temps pour passer au crible tout cela et déterminer ce qui est vraiment essentiel.

Admettons-le : l’Afrique est loin de la plupart de nos implantations actuelles. L’Afrique est exceptionnellement vaste, ce qui rend difficile l’obtention d’informations utiles pour vos projets de vacances. Kenya, surnommé « le berceau des safaris » par certains, est l’un des endroits les plus connus d’Afrique.

Que votre voyage au Kenya soit motivé par le désir de voir la faune lors de safaris ou par le désir de en savoir plus sur sa culture, vous pouvez être sûr que ce carnet de voyage vous aidera à planifier votre voyage et profitez-en au maximum !

Visa de voyage

Les étrangers qui planifient un voyage dans le berceau des safaris devront avoir le visa électronique pour voyager au Kenya. Cela a été simplifié car vous pouvez remplir le formulaire de candidature sur le portail en ligne sans passer par un consulat.

De plus, vous devrez inclure une copie de votre réservation d’hôtel et des informations sur la compagnie aérienne dans le formulaire de visa électronique en ligne, alors soyez prêt. Avant toute chose, faites preuve de diligence raisonnable et connaissez les prix total du visa pour le Kenya à l’avance. Pourquoi? Les frais pour chaque personne sont de 51 $, plus un frais de service. Bien que vous puissiez demander un visa au terminal lorsque vous atterrissez à Nairobi pour environ 21 $, la plupart des visiteurs choisissent d’éviter les tracas et de le faire à l’avance.

Vaccination

Étant donné que le Kenya se trouve dans la zone de la fièvre jaune, vous devez vous faire vacciner contre la fièvre jaune avant de vous rendre.

Avant de quitter le Kenya, vous devrez présenter votre carte de vaccination contre la fièvre jaune, donc apportez-le avec vous !

Le paludisme n’est pas un problème dans la capitale, mais il peut l’être dans les réserves fauniques et le littoral du Kenya.

Les médicaments antipaludiques doivent être emportés avec vous et vous devez vous habiller correctement pour éviter piqures de moustiques.

Argent

Le shilling kenyan (Ksh) est la monnaie officielle du pays, et il est disponible en coupures de 50, 100, 200, 500 et 1 000 shillings. Lors de votre visite au Kenya, n’oubliez pas d’emporter également des devises américaines en shillings, car la plupart des hôtels et des restaurants les plus importants peuvent indiquer des prix en dollars américains.

Bien que le pourboire ne soit pas obligatoire au Kenya, les porteurs et les escortes sont habitués à en recevoir.

Vous pouvez donner un pourboire à vos porteurs et guides personnellement ou mettre de l’argent dans une boîte de gratification que l’on trouve dans la plupart des hôtels et grandes salles. Il est courant de donner un pourboire de 10 % lorsqu’on mange au restaurant.

Que voir et faire au Kenya

La tradition du safari est née au Kenya, avec les premiers safaris connus au 14ème siècle. Plus de les générations, les safaris au Kenya ont attiré un large éventail de visiteurs, même des membres de la royauté, qui tous chercher un aperçu de la savane africaine.

Le Maasai Mara, la réserve la plus renommée d’Afrique, est située au Kenya et abrite le la migration des gnous, une migration spectaculaire de la faune qui attire les visiteurs année après année.

Le parc national d’Amboseli est un incontournable pour les fanatiques d’éléphants, tandis que le parc national du lac Nakuru, avec sa mer de flamants roses, est un spectacle pour les amateurs d’oiseaux.

Cuisine kenyane

Essayez quelques-uns des célèbres plats locaux du Kenya pendant que vous y êtes. Le Kenya est un trésor culinaire, avec tout, de l’irio aux bajias kenyans.

Lors de votre visite au Kenya, vous devez goûter au nyama choma, que les gens qui concerne. La viande rôtie est appelée nyama choma.