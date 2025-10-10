Nouvelle arrivée dans l’univers du sport business : House of Runners, agence 100 % running et trail, entend structurer une expertise déjà éprouvée auprès de grandes marques et d’événements majeurs.

Le groupe House of Stories, agence membre de 4Success Group – spécialisé dans l’influence et la communication sportives – annonce la création de House of Runners, une entité entièrement consacrée à l’univers du running et du trail. Cette nouvelle agence vise à structurer une expertise développée depuis plusieurs années au service de marques et d’organisateurs d’événements du secteur.

La démarche s’inscrit dans un contexte favorable : la course à pied reste l’un des sports les plus pratiqués en France, avec 12,4 millions de coureurs réguliers et une forte appétence pour les contenus digitaux liés à la discipline. Selon les chiffres partagés par l’agence, 82 % des pratiquants consomment du contenu running en ligne, et près d’un sur deux suit des influenceurs spécialisés.

Déjà active dans l’ombre sur plusieurs campagnes, House of Runners a accompagné des marques comme On, Oysho, Jabra, Brandt, Danone HiPro, Asics, ainsi que des événements d’envergure tels que le Schneider Electric Marathon de Paris, en lien avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), partenaire de longue date.

Athlètes, créateurs et personnalités mobilisés

L’agence propose une offre structurée mêlant influence, production de contenu, activations événementielles et campagnes de seeding. Elle s’appuie notamment sur une base de données internationale de profils qualifiés – athlètes, créateurs et personnalités – classés selon leur niveau de pratique, univers (route ou trail), ou encore leur empreinte digitale. Parmi ses « talents », House of Runners compte notamment Paul Kabesa (267.000 abonnés Instagram et 290.000 sur TikTok), Elisa Melilli (174.000 followers sur Instagram) ou encore Lawara Meschi (1,3 million d’abonnés sur TikTok).

Pour Martin Leroy, cofondateur, il ne s’agit pas de surfer sur une tendance : « Le running et le trail méritent une approche sur mesure, à la croisée de la passion et de la performance. » House of Runners entend ainsi se positionner comme un interlocuteur de référence pour les marques souhaitant s’inscrire durablement dans cet univers.

